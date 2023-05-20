Беженцы из Артемовска рассказали о зверствах ВСУ в городе

Беженцы из Артемовска рассказали о стрельбе украинских снайперов по мирным жителям

20 мая 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Снайперы ВСУ стреляли по мирным жителям в Артемовске Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские снайперы в Артемовске (Бахмуте) сознательно вели огонь по укрывающимся в городе гражданским. Об этом рассказала жительница Артемовска Мария. «Бабушка хотела зайти через окно в дом к себе. Снайпер пришел к нам и сказал, что он ее убил, потому что она посмела выйти из убежища», — передает слова Марии РИА Новости. Она добавила, что жительница пробиралась в свой дом через окно, так как до этого один из украинских снайперов выгнал ее оттуда, чтобы занять там позицию. Снайперы угрожали убийством всем, кто собирался выйти из укрытия, заключила Мария. Житель Артемовска Александр Пискунов рассказал, что получил двойное ранение после того, как решил освободить выход из подвала от обломков после очередного обстрела. По его словам, огонь по нему был открыт украинскими солдатами, которые занимали позиции в разрушенном интернате. Ранее жители Артемовска также рассказывали, что украинские военные размещали военную технику рядом с жилыми домами. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном освобождении города, передает «Царьград».

Украинские снайперы в Артемовске (Бахмуте) сознательно вели огонь по укрывающимся в городе гражданским. Об этом рассказала жительница Артемовска Мария. «Бабушка хотела зайти через окно в дом к себе. Снайпер пришел к нам и сказал, что он ее убил, потому что она посмела выйти из убежища», — передает слова Марии РИА Новости. Она добавила, что жительница пробиралась в свой дом через окно, так как до этого один из украинских снайперов выгнал ее оттуда, чтобы занять там позицию. Снайперы угрожали убийством всем, кто собирался выйти из укрытия, заключила Мария. Житель Артемовска Александр Пискунов рассказал, что получил двойное ранение после того, как решил освободить выход из подвала от обломков после очередного обстрела. По его словам, огонь по нему был открыт украинскими солдатами, которые занимали позиции в разрушенном интернате. Ранее жители Артемовска также рассказывали, что украинские военные размещали военную технику рядом с жилыми домами. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном освобождении города, передает «Царьград».