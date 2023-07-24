24 июля 2023
23 июля 2023

Провоевавший почти год боец из ЯНАО прилетел домой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, девушка, поцелуй, армия, целуются, проводы солдат, призывник, любовь, проводы в армию
В ЯНАО прибыл боец, проведший 10 месяцев в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Салехарда встретили бойца Юрия Гергеля, приехавшего в двухнедельный отпуск, после десятимесячного пребывания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«Стрелок Юрий Гергель прибыл сегодня в окружную столицу московским рейсом. Ефрейтор не был дома десять месяцев», — сообщает в telegram-канале пресс-служба администрации Салехарда.

Военнослужащий ушел в зону спецоперации добровольно, после того, как мобилизовали его младшего брата. Ближайшие две недели он намерен посвятить общению с матерью. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года, в выполнении задач СВО принимают участие военнослужащие со всех регионов России, в том числе и с Ямала.

В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего Юрия Гергеля
В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего Юрия Гергеля
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Салехарда встретили бойца Юрия Гергеля, приехавшего в двухнедельный отпуск, после десятимесячного пребывания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Стрелок Юрий Гергель прибыл сегодня в окружную столицу московским рейсом. Ефрейтор не был дома десять месяцев», — сообщает в telegram-канале пресс-служба администрации Салехарда. Военнослужащий ушел в зону спецоперации добровольно, после того, как мобилизовали его младшего брата. Ближайшие две недели он намерен посвятить общению с матерью. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года, в выполнении задач СВО принимают участие военнослужащие со всех регионов России, в том числе и с Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...