В ЯНАО прибыл боец, проведший 10 месяцев в зону СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Салехарда встретили бойца Юрия Гергеля, приехавшего в двухнедельный отпуск, после десятимесячного пребывания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«Стрелок Юрий Гергель прибыл сегодня в окружную столицу московским рейсом. Ефрейтор не был дома десять месяцев», — сообщает в telegram-канале пресс-служба администрации Салехарда.

Военнослужащий ушел в зону спецоперации добровольно, после того, как мобилизовали его младшего брата. Ближайшие две недели он намерен посвятить общению с матерью. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года, в выполнении задач СВО принимают участие военнослужащие со всех регионов России, в том числе и с Ямала.