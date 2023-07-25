Baza: в Белгородской области сбили Bayraktar

25 июля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

В белгородской области, возможно, был сбит Bayraktar, пишет Baza Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области был сбит беспилотник. Предположительно модель Bayraktar. «В Белгородской области сбит беспилотник. Предположительно это был Bayraktar», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что самолет типа беспилотник был сбит вечером 24 июля в Ракитянском районе области, недалеко от села Илек-Кошары, примерно в 14 километрах от границы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не произошло, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В Белгородской области был сбит беспилотник. Предположительно модель Bayraktar. «В Белгородской области сбит беспилотник. Предположительно это был Bayraktar», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что самолет типа беспилотник был сбит вечером 24 июля в Ракитянском районе области, недалеко от села Илек-Кошары, примерно в 14 километрах от границы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не произошло, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.