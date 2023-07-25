Baza: в Белгородской области сбили Bayraktar

В белгородской области, возможно, был сбит Bayraktar, пишет Baza
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгородской области был сбит беспилотник. Предположительно модель Bayraktar.
«В Белгородской области сбит беспилотник. Предположительно это был Bayraktar», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что самолет типа беспилотник был сбит вечером 24 июля в Ракитянском районе области, недалеко от села Илек-Кошары, примерно в 14 километрах от границы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не произошло, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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