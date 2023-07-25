Baza: в Белгородской области сбили Bayraktar

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В белгородской области, возможно, был сбит Bayraktar, пишет Baza Фото:
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В Белгородской области был сбит беспилотник. Предположительно модель Bayraktar.

«В Белгородской области сбит беспилотник. Предположительно это был Bayraktar», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что самолет типа беспилотник был сбит вечером 24 июля в Ракитянском районе области, недалеко от села Илек-Кошары, примерно в 14 километрах от границы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не произошло, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Белгородской области был сбит беспилотник. Предположительно модель Bayraktar. «В Белгородской области сбит беспилотник. Предположительно это был Bayraktar», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что самолет типа беспилотник был сбит вечером 24 июля в Ракитянском районе области, недалеко от села Илек-Кошары, примерно в 14 километрах от границы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не произошло, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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