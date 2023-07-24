Пентхаус продают почти за 17 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру на последнем этаже шестнадцатиэтажного дома. Пентхаус в лофтовом стиле оценили почти в 17 миллионов рублей, а его особенностью являются зенитные окна в потолке.

«В квартире продуманная планировка, просторная кухня-гостиная площадью более 30 метров. В которой разместились два больших панорамных окна и одно зенитное на потолке, это визуально увеличивает объем и дает еще больше света», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Стоимость квартиры 16,9 миллиона рублей.

Высота потолков квартиры составляет три метра. Здесь также две спальни, которые находятся в разных частях жилья. Владелец объекта уже установил бытовую технику и мебель — она останется будущим хозяевам.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте возник высокий спрос на покупку квартир. Агентства недвижимости отмечают повышенный интерес горожан, несмотря на растущие цены на жилье.

Площадь квартиры более 80 квадратных метров Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)

Гостиная пентхауса оборудована зенитным окном Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)