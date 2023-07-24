24 июля 2023

В ХМАО продают элитный пентхаус с окнами в потолке за 17 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девичник в честь открытия нового бутика. Екатеринбург, номер отеля, ванная комната, пентхаус, уборная
Пентхаус продают почти за 17 миллионов рублей Фото:

В Сургуте выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру на последнем этаже шестнадцатиэтажного дома. Пентхаус в лофтовом стиле оценили почти в 17 миллионов рублей, а его особенностью являются зенитные окна в потолке.

«В квартире продуманная планировка, просторная кухня-гостиная площадью более 30 метров. В которой разместились два больших панорамных окна и одно зенитное на потолке, это визуально увеличивает объем и дает еще больше света», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Стоимость квартиры 16,9 миллиона рублей.

Высота потолков квартиры составляет три метра. Здесь также две спальни, которые находятся в разных частях жилья. Владелец объекта уже установил бытовую технику и мебель — она останется будущим хозяевам.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте возник высокий спрос на покупку квартир. Агентства недвижимости отмечают повышенный интерес горожан, несмотря на растущие цены на жилье.

Площадь квартиры более 80 квадратных метров
Площадь квартиры более 80 квадратных метров
Фото:
Гостиная пентхауса оборудована зенитным окном
Гостиная пентхауса оборудована зенитным окном
Фото:
Жилье выполнено в лофтовом стиле
Жилье выполнено в лофтовом стиле
Фото:

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В Сургуте выставили на продажу элитную двухкомнатную квартиру на последнем этаже шестнадцатиэтажного дома. Пентхаус в лофтовом стиле оценили почти в 17 миллионов рублей, а его особенностью являются зенитные окна в потолке. «В квартире продуманная планировка, просторная кухня-гостиная площадью более 30 метров. В которой разместились два больших панорамных окна и одно зенитное на потолке, это визуально увеличивает объем и дает еще больше света», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Стоимость квартиры 16,9 миллиона рублей. Высота потолков квартиры составляет три метра. Здесь также две спальни, которые находятся в разных частях жилья. Владелец объекта уже установил бытовую технику и мебель — она останется будущим хозяевам. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте возник высокий спрос на покупку квартир. Агентства недвижимости отмечают повышенный интерес горожан, несмотря на растущие цены на жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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