Тюменские фермеры массово травят посадки пестицидами

Россельхознадзор нашел 15 нарушений правил использования пестицидов в Тюменской области

25 июля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Нарушения регламентов использования пестицидов обнаружили в результате проверки документов на урожай 2022 года Фото: Сергей Венявский © URA.RU Тюменские фермеры массово нарушают регламенты использования пестицидов и рискуют заразить зерно опасными химическими соединениями. За первое полугодие 2023 года специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили 15 таких нарушений, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Из 27 плановых проверок в 15 выявлены нарушения связанные с неуведомлением населения о проведении обработок. В июле при проверке документов такие нарушения выявлены у сельхозпредприятия „Голышмановское“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Так же известно, что одно из самых частых нарушений — использование пестицидов на культурах, для которых они не предназначены. «Химикаты уходят в почву, его влияние на культуру, для которой оно не предназначено, неизвестно. Пестицид может надолго задержаться в зерне и нанести вред здоровью людей и домашнего скота», — пояснил начальник отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля тюменского Россельхознадзора Николай Яринов. Ранее URA.RU рассказало, что нарушения при производстве зерна допускают многие тюменские компании. Например, ООО «Колос» подделала декларации соответствия на партию ячменя.

Тюменские фермеры массово нарушают регламенты использования пестицидов и рискуют заразить зерно опасными химическими соединениями. За первое полугодие 2023 года специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили 15 таких нарушений, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Из 27 плановых проверок в 15 выявлены нарушения связанные с неуведомлением населения о проведении обработок. В июле при проверке документов такие нарушения выявлены у сельхозпредприятия „Голышмановское“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Так же известно, что одно из самых частых нарушений — использование пестицидов на культурах, для которых они не предназначены. «Химикаты уходят в почву, его влияние на культуру, для которой оно не предназначено, неизвестно. Пестицид может надолго задержаться в зерне и нанести вред здоровью людей и домашнего скота», — пояснил начальник отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля тюменского Россельхознадзора Николай Яринов. Ранее URA.RU рассказало, что нарушения при производстве зерна допускают многие тюменские компании. Например, ООО «Колос» подделала декларации соответствия на партию ячменя.