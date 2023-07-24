Тюменские фермеры массово травят посадки пестицидами

Тюменские фермеры массово нарушают регламенты использования пестицидов и рискуют заразить зерно опасными химическими соединениями. За первое полугодие 2023 года специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили 15 таких нарушений, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Из 27 плановых проверок в 15 выявлены нарушения связанные с неуведомлением населения о проведении обработок. В июле при проверке документов такие нарушения выявлены у сельхозпредприятия „Голышмановское“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Так же известно, что одно из самых частых нарушений — использование пестицидов на культурах, для которых они не предназначены. «Химикаты уходят в почву, его влияние на культуру, для которой оно не предназначено, неизвестно. Пестицид может надолго задержаться в зерне и нанести вред здоровью людей и домашнего скота», — пояснил начальник отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля тюменского Россельхознадзора Николай Яринов.
Ранее URA.RU рассказало, что нарушения при производстве зерна допускают многие тюменские компании. Например, ООО «Колос» подделала декларации соответствия на партию ячменя.
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