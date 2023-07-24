24 июля 2023

Тюменские фермеры массово травят посадки пестицидами

Россельхознадзор нашел 15 нарушений правил использования пестицидов в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., пшеница, зерно
Нарушения регламентов использования пестицидов обнаружили в результате проверки документов на урожай 2022 года Фото:

Тюменские фермеры массово нарушают регламенты использования пестицидов и рискуют заразить зерно опасными химическими соединениями. За первое полугодие 2023 года специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили 15 таких нарушений, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Из 27 плановых проверок в 15 выявлены нарушения связанные с неуведомлением населения о проведении обработок. В июле при проверке документов такие нарушения выявлены у сельхозпредприятия „Голышмановское“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Так же известно, что одно из самых частых нарушений — использование пестицидов на культурах, для которых они не предназначены. «Химикаты уходят в почву, его влияние на культуру, для которой оно не предназначено, неизвестно. Пестицид может надолго задержаться в зерне и нанести вред здоровью людей и домашнего скота», — пояснил начальник отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля тюменского Россельхознадзора Николай Яринов.

Ранее URA.RU рассказало, что нарушения при производстве зерна допускают многие тюменские компании. Например, ООО «Колос» подделала декларации соответствия на партию ячменя.

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Тюменские фермеры массово нарушают регламенты использования пестицидов и рискуют заразить зерно опасными химическими соединениями. За первое полугодие 2023 года специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили 15 таких нарушений, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Из 27 плановых проверок в 15 выявлены нарушения связанные с неуведомлением населения о проведении обработок. В июле при проверке документов такие нарушения выявлены у сельхозпредприятия „Голышмановское“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Так же известно, что одно из самых частых нарушений — использование пестицидов на культурах, для которых они не предназначены. «Химикаты уходят в почву, его влияние на культуру, для которой оно не предназначено, неизвестно. Пестицид может надолго задержаться в зерне и нанести вред здоровью людей и домашнего скота», — пояснил начальник отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля тюменского Россельхознадзора Николай Яринов. Ранее URA.RU рассказало, что нарушения при производстве зерна допускают многие тюменские компании. Например, ООО «Колос» подделала декларации соответствия на партию ячменя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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