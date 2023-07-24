Пермяки раскупают билеты на КВН с Пельшем за 12 тысяч рублей. Скрин

25 июля 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Валдис Пельш проведет КВН в Перми Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самые дорогие билеты на розыгрыш Летнего кубка чемпионов КВН в Перми стоят 12 тысяч рублей. Лучшие места в первом секторе на шоу, ведущим которого будет Валдис Пельш уже раскуплены, билеты на VIP-трибуну также недоступны для покупки. Попасть на игру можно, заплатив от 1000 до 12 000 рублей. Дороже билеты стоят в партере, самые дешевые на трибунах по бокам от сцены, следует из схемы на сайте продажи. Как ранее рассказывало URA.RU, Летний кубок чемпионов КВН пройдет в Перми 19 августа. Для его проведения в УДС «Молот» построят специальный зал на 4500 мест. За главный приз КВН будут бороться команды «Доктор Хаусс», «Имени меня», «Сборная Пермского края». Ведущим станет Валдис Пельш, а телеверсию покажут на Первом канале. Центр первого сектора уже раскуплен Скрин сервиса продажи билетов в ВК https://vk.com/app51643165_-3322447

Самые дорогие билеты на розыгрыш Летнего кубка чемпионов КВН в Перми стоят 12 тысяч рублей. Лучшие места в первом секторе на шоу, ведущим которого будет Валдис Пельш уже раскуплены, билеты на VIP-трибуну также недоступны для покупки. Попасть на игру можно, заплатив от 1000 до 12 000 рублей. Дороже билеты стоят в партере, самые дешевые на трибунах по бокам от сцены, следует из схемы на сайте продажи. Как ранее рассказывало URA.RU, Летний кубок чемпионов КВН пройдет в Перми 19 августа. Для его проведения в УДС «Молот» построят специальный зал на 4500 мест. За главный приз КВН будут бороться команды «Доктор Хаусс», «Имени меня», «Сборная Пермского края». Ведущим станет Валдис Пельш, а телеверсию покажут на Первом канале.