24 июля 2023

Пермяки раскупают билеты на КВН с Пельшем за 12 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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КВН, встреча выпускников. Екатеринбург, квн, пельш валдис
Валдис Пельш проведет КВН в Перми Фото:

Самые дорогие билеты на розыгрыш Летнего кубка чемпионов КВН в Перми стоят 12 тысяч рублей. Лучшие места в первом секторе на шоу, ведущим которого будет Валдис Пельш уже раскуплены, билеты на VIP-трибуну также недоступны для покупки.

Попасть на игру можно, заплатив от 1000 до 12 000 рублей. Дороже билеты стоят в партере, самые дешевые на трибунах по бокам от сцены, следует из схемы на сайте продажи.

Как ранее рассказывало URA.RU, Летний кубок чемпионов КВН пройдет в Перми 19 августа. Для его проведения в УДС «Молот» построят специальный зал на 4500 мест. За главный приз КВН будут бороться команды «Доктор Хаусс», «Имени меня», «Сборная Пермского края». Ведущим станет Валдис Пельш, а телеверсию покажут на Первом канале.

КВН
Центр первого сектора уже раскуплен

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Самые дорогие билеты на розыгрыш Летнего кубка чемпионов КВН в Перми стоят 12 тысяч рублей. Лучшие места в первом секторе на шоу, ведущим которого будет Валдис Пельш уже раскуплены, билеты на VIP-трибуну также недоступны для покупки. Попасть на игру можно, заплатив от 1000 до 12 000 рублей. Дороже билеты стоят в партере, самые дешевые на трибунах по бокам от сцены, следует из схемы на сайте продажи. Как ранее рассказывало URA.RU, Летний кубок чемпионов КВН пройдет в Перми 19 августа. Для его проведения в УДС «Молот» построят специальный зал на 4500 мест. За главный приз КВН будут бороться команды «Доктор Хаусс», «Имени меня», «Сборная Пермского края». Ведущим станет Валдис Пельш, а телеверсию покажут на Первом канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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