24 июля 2023

В Кудымкаре тракториста, у которого нашли патроны, заставили оплатить штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб "Восточный рубеж". Пермь, опята, стрелковая подготовка, автоматные патроны, 545
Тракторист прятал патроны в своем доме Фото:

В городе Кудымкар Пермского края судебные приставы заставили местного жителя заплатить судебный штраф. 44-летний тракторист был осужден за незаконное хранение пороха и патронов. Мужчина полностью признал свою вину, но решение суда не исполнял. Тогда в отношении мужчины возбудили исполнительное производство, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю.

«Должника предупредили о том, что в случае неуплаты уголовного штрафа в срок судебные приставы будут применять меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества. Осужденный решил не наживать еще больших проблем с законом и полностью погасил всю сумму штрафа», — говорится на сайте управления.

URA.RU рассказывало, что горожанин незаконно приобрел 137 патронов и порох. Боеприпасы он прятал в кладовой и под диваном своего дома. Суд признал мужчину виновным в совершении трех преступлений, но, с учетом чистосердечного раскаяния и наличия малолетних детей, приговорил к условному сроку со штрафом в 50 тысяч рублей.

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В городе Кудымкар Пермского края судебные приставы заставили местного жителя заплатить судебный штраф. 44-летний тракторист был осужден за незаконное хранение пороха и патронов. Мужчина полностью признал свою вину, но решение суда не исполнял. Тогда в отношении мужчины возбудили исполнительное производство, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Должника предупредили о том, что в случае неуплаты уголовного штрафа в срок судебные приставы будут применять меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества. Осужденный решил не наживать еще больших проблем с законом и полностью погасил всю сумму штрафа», — говорится на сайте управления. URA.RU рассказывало, что горожанин незаконно приобрел 137 патронов и порох. Боеприпасы он прятал в кладовой и под диваном своего дома. Суд признал мужчину виновным в совершении трех преступлений, но, с учетом чистосердечного раскаяния и наличия малолетних детей, приговорил к условному сроку со штрафом в 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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