В Кудымкаре тракториста, у которого нашли патроны, заставили оплатить штраф

25 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Тракторист прятал патроны в своем доме Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Кудымкар Пермского края судебные приставы заставили местного жителя заплатить судебный штраф. 44-летний тракторист был осужден за незаконное хранение пороха и патронов. Мужчина полностью признал свою вину, но решение суда не исполнял. Тогда в отношении мужчины возбудили исполнительное производство, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Должника предупредили о том, что в случае неуплаты уголовного штрафа в срок судебные приставы будут применять меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества. Осужденный решил не наживать еще больших проблем с законом и полностью погасил всю сумму штрафа», — говорится на сайте управления. URA.RU рассказывало, что горожанин незаконно приобрел 137 патронов и порох. Боеприпасы он прятал в кладовой и под диваном своего дома. Суд признал мужчину виновным в совершении трех преступлений, но, с учетом чистосердечного раскаяния и наличия малолетних детей, приговорил к условному сроку со штрафом в 50 тысяч рублей.

В городе Кудымкар Пермского края судебные приставы заставили местного жителя заплатить судебный штраф. 44-летний тракторист был осужден за незаконное хранение пороха и патронов. Мужчина полностью признал свою вину, но решение суда не исполнял. Тогда в отношении мужчины возбудили исполнительное производство, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Должника предупредили о том, что в случае неуплаты уголовного штрафа в срок судебные приставы будут применять меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества. Осужденный решил не наживать еще больших проблем с законом и полностью погасил всю сумму штрафа», — говорится на сайте управления. URA.RU рассказывало, что горожанин незаконно приобрел 137 патронов и порох. Боеприпасы он прятал в кладовой и под диваном своего дома. Суд признал мужчину виновным в совершении трех преступлений, но, с учетом чистосердечного раскаяния и наличия малолетних детей, приговорил к условному сроку со штрафом в 50 тысяч рублей.