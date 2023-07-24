В ХМАО резко подешевели авиабилеты к берегу Каспийского моря

Стоимость авиабилетов снизилась на конец августа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты к берегу Каспийского моря. На конец августа перелет в Махачкалу из Сургута обойдется чуть более 9,5 тысяч рублей.

«Стоимость прямого рейса Сургут-Махачкала на 24 августа составляет 9635 рублей. На середину месяца цена перелета варьируется от 14 до 16 тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс».

Более выгодные рейсы на конец августа в Махачкалу и из Нижневартовска. В середине месяца к берегу Каспийского моря можно улететь более чем за 16 тысяч рублей, а в конце августа перелет обойдется около 12 тысяч.

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