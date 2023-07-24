24 июля 2023

В ХМАО резко подешевели авиабилеты к берегу Каспийского моря

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, вим авиа, vim avia
Стоимость авиабилетов снизилась на конец августа Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты к берегу Каспийского моря. На конец августа перелет в Махачкалу из Сургута обойдется чуть более 9,5 тысяч рублей.

«Стоимость прямого рейса Сургут-Махачкала на 24 августа составляет 9635 рублей. На середину месяца цена перелета варьируется от 14 до 16 тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс».

Более выгодные рейсы на конец августа в Махачкалу и из Нижневартовска. В середине месяца к берегу Каспийского моря можно улететь более чем за 16 тысяч рублей, а в конце августа перелет обойдется около 12 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало о самом популярном курорте на Черноморском побережье у жителей ХМАО. Тогда им оказался Сочи. Пляжный отдых этим летом здесь выбрали более 60% югорчан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты к берегу Каспийского моря. На конец августа перелет в Махачкалу из Сургута обойдется чуть более 9,5 тысяч рублей. «Стоимость прямого рейса Сургут-Махачкала на 24 августа составляет 9635 рублей. На середину месяца цена перелета варьируется от 14 до 16 тысяч», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Более выгодные рейсы на конец августа в Махачкалу и из Нижневартовска. В середине месяца к берегу Каспийского моря можно улететь более чем за 16 тысяч рублей, а в конце августа перелет обойдется около 12 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о самом популярном курорте на Черноморском побережье у жителей ХМАО. Тогда им оказался Сочи. Пляжный отдых этим летом здесь выбрали более 60% югорчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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