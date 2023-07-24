В Челябинской области за сутки утонули двое детей

Два ребенка утонули, когда купались в неположенном месте без присмотра родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое детей за сутки утонули в Челябинской области: один в Брединском районе, другой в столице региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Из Мирнинского водохранилища Брединского района 24 июля достали труп 8-летнего ребенка. Аналогичное происшествие в тот же день произошло на озере Первое (Челябинск), где утонул шестилетний мальчик. В обоих случаях погибшие дети купались в неположенном месте без присмотра родителей в компании несовершеннолетних друзей», — уточнили в пресс-службе.

Прокуратуры Тракторозаводского района Челябинска и Брединского района проверяют исполнение законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики. Следственными органами СУ СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О гибели ребенка на озере Первое в Челябинске сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ). Утонувшего обнаружили в пяти метрах от берега.