24 июля 2023

В Челябинской области за сутки утонули двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, путинский пляж, пляж, отдых
Два ребенка утонули, когда купались в неположенном месте без присмотра родителей Фото:

Двое детей за сутки утонули в Челябинской области: один в Брединском районе, другой в столице региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Из Мирнинского водохранилища Брединского района 24 июля достали труп 8-летнего ребенка. Аналогичное происшествие в тот же день произошло на озере Первое (Челябинск), где утонул шестилетний мальчик. В обоих случаях погибшие дети купались в неположенном месте без присмотра родителей в компании несовершеннолетних друзей», — уточнили в пресс-службе.

Прокуратуры Тракторозаводского района Челябинска и Брединского района проверяют исполнение законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики. Следственными органами СУ СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О гибели ребенка на озере Первое в Челябинске сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ). Утонувшего обнаружили в пяти метрах от берега.

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Двое детей за сутки утонули в Челябинской области: один в Брединском районе, другой в столице региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Из Мирнинского водохранилища Брединского района 24 июля достали труп 8-летнего ребенка. Аналогичное происшествие в тот же день произошло на озере Первое (Челябинск), где утонул шестилетний мальчик. В обоих случаях погибшие дети купались в неположенном месте без присмотра родителей в компании несовершеннолетних друзей», — уточнили в пресс-службе. Прокуратуры Тракторозаводского района Челябинска и Брединского района проверяют исполнение законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики. Следственными органами СУ СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О гибели ребенка на озере Первое в Челябинске сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ). Утонувшего обнаружили в пяти метрах от берега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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