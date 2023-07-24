Мэра Кургана лишили дополнительного статуса

Главу Кургана Елену Ситникову лишили должности председателя курганского реготделения «Всероссийского совета местного самоуправления» (ВСМС). Информация была получена из открытых источников СБИС.
«13 июля ликвидировано Курганское РО ООО „ВСМС“, действовавшее с 17.07.2009. Руководила организацией Ситникова Е.В. (с 17.02.22)», — свидетельствуют данные о деятельности организации на сайте СБИС. Отделение занималось вопросами повышения качества жизни населения и развитием города.
В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU подтвердили информацию, акцентировав, что сведения об организации, которую возглавляла Ситникова, были исключены из реестров. Связано это с тем, что некоммерческая организация прекратила существование по всей России в декабре 2022 года.
Ранее URA.RU писало, что по данным Свердловскстата, в Кургане с января по ноябрь 2022 года официально ликвидировано на сотню организаций больше, чем создано. Официально прекратили свою работу 808 компаний.
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