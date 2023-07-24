Курганцы устроили акции против закрытия лыжного комплекса в КГСХА (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кургане прошли одиночные пикеты против закрытия горнолыжного центра «Райдер 45», который находится в Кетовском округе. Посетители комплекса вышли с плакатами на Центральную площадь, к кинотеатру Россия, торговому центру «Пушкинский», ледовой арене «Юность». Фото с пикетов опубликованы в группе «Райдер 45 Горнолыжный центр (в КГСХА)» во «ВКонтакте».

«Закрытие единственного горнолыжного центра „Райдер 45“! Где будут кататься наши дети?», «Вместо единственного горнолыжного центра — свалка и пустырь!», «Послание федеральному собранию от 21.04.2021 года „детский отдых нужно сделать максимально доступным“. Ответ Кургана — закрытие единственного горнолыжного центра региона», — с такими плакатами вышли курганцы на пикеты.

Руководитель «Райдер 45» Николай Заев сообщил URA.RU, что акции прошли по инициативе активистов из числа посетителей комплекса. «Я узнал о пикетах по факту их проведения. Люди переживают из-за сложившейся ситуации, так как это единственный лыжный центр в Кургане для детей от 3-х лет и взрослых. В группе центра во „ВКонтакте“ посетители оставили десятки отзывов в поддержку работы комплекса», — сказал предприниматель. По его словам, комплекс открылся в 2016 году с согласования местных властей, с тех пор он пытается решить проблему с оформлением земельного участка.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура потребовала убрать горнолыжный комплекс с земли, принадлежащей Курганскому госуниверситету. Иск был направлен в Арбитражный суд в июне. Ведомство требует изъять земельный участок площадью более 20 га, расположенный в селе Лесниково, и передать его КГУ. Ранее земля числилась за сельхозакадемией, которая в ноябре 2022 года стала филиалом КГУ.

В группе «Райдер 45» курганцы пишут, что лыжный комплекс — популярное место для детей и взрослых фото: группа «Райдер 45 Горнолыжный центр (в КГСХА)», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/raider45

фото: группа «Райдер 45 Горнолыжный центр (в КГСХА)», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/raider45

фото: группа «Райдер 45 Горнолыжный центр (в КГСХА)», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/raider45