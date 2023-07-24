В ЯНАО нашли тело мужчины, пропавшего два месяца назад

25 июля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Тело мужчина нашли в реке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО нашли тело без вести пропавшего мужчины, которого последний раз видели еще в мае на стоянке общины Еты-Еля. Труп был найден в реке Окылькикке. В связи с этим СУ СК по округу заявило о начале доследственной проверки. «В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего обнаружено на заводе реки Окылькикке. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты, представляющие интерес для следствия», — сообщили в пресс-службе управления окружного СК. На данный момент сотрудники ведомства занимаются установлением всех обстоятельств происшествия, а для установления причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза. Также там уточнили, что по предварительным данным, мужчина 1974 года рождения пропал в мае 2023 года на стоянке общины Еты-Яля. Она находится у реки Еркалнадейпур и в 200 км к юго-востоку от села Халясавэй Пуровского района.

В ЯНАО нашли тело без вести пропавшего мужчины, которого последний раз видели еще в мае на стоянке общины Еты-Еля. Труп был найден в реке Окылькикке. В связи с этим СУ СК по округу заявило о начале доследственной проверки. «В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего обнаружено на заводе реки Окылькикке. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты, представляющие интерес для следствия», — сообщили в пресс-службе управления окружного СК. На данный момент сотрудники ведомства занимаются установлением всех обстоятельств происшествия, а для установления причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза. Также там уточнили, что по предварительным данным, мужчина 1974 года рождения пропал в мае 2023 года на стоянке общины Еты-Яля. Она находится у реки Еркалнадейпур и в 200 км к юго-востоку от села Халясавэй Пуровского района.