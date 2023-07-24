24 июля 2023
23 июля 2023

В ЯНАО нашли тело мужчины, пропавшего два месяца назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, следственный комитет, скр
Тело мужчина нашли в реке Фото:

В ЯНАО нашли тело без вести пропавшего мужчины, которого последний раз видели еще в мае на стоянке общины Еты-Еля. Труп был найден в реке Окылькикке. В связи с этим СУ СК по округу заявило о начале доследственной проверки.

«В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего обнаружено на заводе реки Окылькикке. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты, представляющие интерес для следствия», — сообщили в пресс-службе управления окружного СК. На данный момент сотрудники ведомства занимаются установлением всех обстоятельств происшествия, а для установления причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза.

Также там уточнили, что по предварительным данным, мужчина 1974 года рождения пропал в мае 2023 года на стоянке общины Еты-Яля. Она находится у реки Еркалнадейпур и в 200 км к юго-востоку от села Халясавэй Пуровского района.

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В ЯНАО нашли тело без вести пропавшего мужчины, которого последний раз видели еще в мае на стоянке общины Еты-Еля. Труп был найден в реке Окылькикке. В связи с этим СУ СК по округу заявило о начале доследственной проверки. «В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего обнаружено на заводе реки Окылькикке. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты, представляющие интерес для следствия», — сообщили в пресс-службе управления окружного СК. На данный момент сотрудники ведомства занимаются установлением всех обстоятельств происшествия, а для установления причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза. Также там уточнили, что по предварительным данным, мужчина 1974 года рождения пропал в мае 2023 года на стоянке общины Еты-Яля. Она находится у реки Еркалнадейпур и в 200 км к юго-востоку от села Халясавэй Пуровского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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