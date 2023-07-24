Мэрия в ХМАО выпрашивает деньги на школу, из-за которой жители требовали отставки главы города. Инсайд

25 июля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Власти Нижневартовска выпрашивают у правительства ХМАО деньги на снижение главного риска перед выборами в гордуму Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Нижневартовска выпрашивают у правительства ХМАО деньги на снижение главного риска перед выборами в гордуму. В промэрских СМИ появились публикации с очередными обещаниями администрации достроить школу, из-за которой оппозиция требовала отставки главы города Дмитрия Кощенко. Объект якобы смогут сдать к 2026 году, если округ софинансирует проектно-изыскательские работы и саму стройку. Источник URA.RU рассказал, что медиа получили установку снизить градус напряженности в преддверии выборов. «В медиа, подконтрольных мэрии, появились публикации, в которых сообщается о планах сдать школу на Рябиновом бульваре в 2026 году. При этом СМИ утверждают, что ее возведут с использованием софинансирования из окружного бюджета. Эту школу власти Нижневартовска должны были построить еще при позапрошлом мэре. Сейчас они вспомнили про нее перед довыборами в гордуму, и снова раздают пустые обещания, чтобы временно снизить градус напряжения в обществе, вводя тем самым в заблуждение людей. Для того, чтобы школа попала в бюджетный период 2024—2026 гг., ее должен утвердить депэкономразвития округа, но об этом пока речи нет. Кроме того, должен быть и надежный подрядчик. Все это выглядит крайне непрофессионально и несет репутационные потери для окружных властей», — сообщает инсайдер. Директор департамента образования округа Алексей Дренин сообщил, что на сегодняшний день в указанном плановом периоде строительство школы в Нижневартовске отсутствует. «Для того, чтобы быть включенным в план, объект должен пройти ранжирование и быть одобренным депэкономразвития», — уточнил Дренин. Источник URA.RU в мэрии города пояснил, что родители в преддверии 1 сентября ежегодно атакуют власти по поводу отсутствия школы в 9-А микрорайоне. «Очень много было обращений от родительской общественности. Политические партии тоже используют эту историю для „раскачивания“ ситуации. Поэтому было принято решение разъяснить жителям причину, почему школу, которую обещали сдать в рамках концессионного соглашения еще в 2022 году, так и не смогли построить», — уточнил информатор. Замдиректора департамента образования Нижневартовска Дмитрий Котов уточнил, что школа уже прошла ряд согласований. «Он находится на стадии „передано для принятия решений“. Мы этот проект заявляли как строительство в рамках 44-ФЗ. Теперь эксперты определят, войдет ли наш проект в бюджет на следующий год», — заверил Котов. В редакции имеются скриншоты публикаций нижневартовских СМИ. В мэрию Нижневартовска направлен запрос, ответ ожидается. Муниципальные СМИ Нижневартовска заявляют, что строительство школы на Рябиновом бульваре будет проходить в рамках софинансирования из бюджета ХМАО Скриншот: ТРК «Самотлор» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска выпрашивают у правительства ХМАО деньги на снижение главного риска перед выборами в гордуму. В промэрских СМИ появились публикации с очередными обещаниями администрации достроить школу, из-за которой оппозиция требовала отставки главы города Дмитрия Кощенко. Объект якобы смогут сдать к 2026 году, если округ софинансирует проектно-изыскательские работы и саму стройку. Источник URA.RU рассказал, что медиа получили установку снизить градус напряженности в преддверии выборов. «В медиа, подконтрольных мэрии, появились публикации, в которых сообщается о планах сдать школу на Рябиновом бульваре в 2026 году. При этом СМИ утверждают, что ее возведут с использованием софинансирования из окружного бюджета. Эту школу власти Нижневартовска должны были построить еще при позапрошлом мэре. Сейчас они вспомнили про нее перед довыборами в гордуму, и снова раздают пустые обещания, чтобы временно снизить градус напряжения в обществе, вводя тем самым в заблуждение людей. Для того, чтобы школа попала в бюджетный период 2024—2026 гг., ее должен утвердить депэкономразвития округа, но об этом пока речи нет. Кроме того, должен быть и надежный подрядчик. Все это выглядит крайне непрофессионально и несет репутационные потери для окружных властей», — сообщает инсайдер. Директор департамента образования округа Алексей Дренин сообщил, что на сегодняшний день в указанном плановом периоде строительство школы в Нижневартовске отсутствует. «Для того, чтобы быть включенным в план, объект должен пройти ранжирование и быть одобренным депэкономразвития», — уточнил Дренин. Источник URA.RU в мэрии города пояснил, что родители в преддверии 1 сентября ежегодно атакуют власти по поводу отсутствия школы в 9-А микрорайоне. «Очень много было обращений от родительской общественности. Политические партии тоже используют эту историю для „раскачивания“ ситуации. Поэтому было принято решение разъяснить жителям причину, почему школу, которую обещали сдать в рамках концессионного соглашения еще в 2022 году, так и не смогли построить», — уточнил информатор. Замдиректора департамента образования Нижневартовска Дмитрий Котов уточнил, что школа уже прошла ряд согласований. «Он находится на стадии „передано для принятия решений“. Мы этот проект заявляли как строительство в рамках 44-ФЗ. Теперь эксперты определят, войдет ли наш проект в бюджет на следующий год», — заверил Котов. В редакции имеются скриншоты публикаций нижневартовских СМИ. В мэрию Нижневартовска направлен запрос, ответ ожидается.