В Кургане готовятся открыть новый участок улицы Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава администрации Кургана Елена Ситникова пообещала в ближайшие дни открыть движение на новом участке улицы К. Мяготина. Об этом чиновница рассказала в своем telegram-канале.

«На улице Коли Мяготина — от Томина до Красина — укладываем асфальт. <…> В ближайшие дни откроем этот участок для движения транспорта», — сообщила Ситникова. В настоящее время подрядчик кладет выравнивающий слой, после чего приступит к нанесению нижнего слоя асфальта.

Также мэр рассказала о ходе работ на участке от Томина до Ленина. Здесь рабочие укладывают песок и щебень, после чего также приступят к асфальтированию дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане приступили к асфальтированию участка улицы К. Мяготина. Рабочие засыпали отремонтированную зону щебнем и песком.

Мэр Кургана Елена Ситникова предупредила горожан о скором открытии улицы Мяготина фото: t.me/sitnikovaev45

После выравнивающего слоя подрядчики кладут полосы асфальта фото: t.me/sitnikovaev45