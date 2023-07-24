24 июля 2023

Мэр Ситникова предупредила курганцев о скором открытии улицы Мяготина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , каток, щебень, асфальт, дорога, ремонт дорог, закатка асфальта
В Кургане готовятся открыть новый участок улицы Мяготина Фото:

Глава администрации Кургана Елена Ситникова пообещала в ближайшие дни открыть движение на новом участке улицы К. Мяготина. Об этом чиновница рассказала в своем telegram-канале.

«На улице Коли Мяготина — от Томина до Красина — укладываем асфальт. <…> В ближайшие дни откроем этот участок для движения транспорта», — сообщила Ситникова. В настоящее время подрядчик кладет выравнивающий слой, после чего приступит к нанесению нижнего слоя асфальта.

Также мэр рассказала о ходе работ на участке от Томина до Ленина. Здесь рабочие укладывают песок и щебень, после чего также приступят к асфальтированию дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане приступили к асфальтированию участка улицы К. Мяготина. Рабочие засыпали отремонтированную зону щебнем и песком.

Мэр Кургана Елена Ситникова предупредила горожан о скором открытии улицы Мяготина
Мэр Кургана Елена Ситникова предупредила горожан о скором открытии улицы Мяготина
После выравнивающего слоя подрядчики кладут полосы асфальта
После выравнивающего слоя подрядчики кладут полосы асфальта
После укладки нижнего слоя асфальта по Мяготина (от Томина до Красина) откроют движение
После укладки нижнего слоя асфальта по Мяготина (от Томина до Красина) откроют движение

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Глава администрации Кургана Елена Ситникова пообещала в ближайшие дни открыть движение на новом участке улицы К. Мяготина. Об этом чиновница рассказала в своем telegram-канале. «На улице Коли Мяготина — от Томина до Красина — укладываем асфальт. <…> В ближайшие дни откроем этот участок для движения транспорта», — сообщила Ситникова. В настоящее время подрядчик кладет выравнивающий слой, после чего приступит к нанесению нижнего слоя асфальта. Также мэр рассказала о ходе работ на участке от Томина до Ленина. Здесь рабочие укладывают песок и щебень, после чего также приступят к асфальтированию дороги. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане приступили к асфальтированию участка улицы К. Мяготина. Рабочие засыпали отремонтированную зону щебнем и песком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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