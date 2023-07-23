23 июля 2023

В Кургане после ремонта асфальтируют улицу Коли Мяготина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган , улица коли мяготина, ремонт дороги
Дорожники укладывают нижний слой асфальта Фото:

В Кургане на участках улицы Коли Мяготина, где шел масштабный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сотрудники дорожных организаций начали укладывать асфальт. Корреспондент URA.RU проверил, как идет процесс.

«От улицы Томина до улицы Ленина производится обратная засыпка песком с последующим уплотнением, в ближайшее время будет уложено щебеночное основание. На участке от Красина до Томина проводят укладку нижнего слоя асфальта. Участок от Красина в сторону улицы Коли Мяготина, 75 вышел на финальную стадию по укладке сетей водоотведения», — указано в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Планируется, что участки, засыпанные щебнем, на этой неделе тоже будут начинать асфальтировать. Ранее в Кургане был открыт для движения участок улицы Коли Мяготина от Пролетарской до Ленина.

Город. Курган
На некоторых участках дороги пока кладут щебень
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на участках улицы Коли Мяготина, где шел масштабный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сотрудники дорожных организаций начали укладывать асфальт. Корреспондент URA.RU проверил, как идет процесс. «От улицы Томина до улицы Ленина производится обратная засыпка песком с последующим уплотнением, в ближайшее время будет уложено щебеночное основание. На участке от Красина до Томина проводят укладку нижнего слоя асфальта. Участок от Красина в сторону улицы Коли Мяготина, 75 вышел на финальную стадию по укладке сетей водоотведения», — указано в сообщении, размещенном на сайте городской администрации. Планируется, что участки, засыпанные щебнем, на этой неделе тоже будут начинать асфальтировать. Ранее в Кургане был открыт для движения участок улицы Коли Мяготина от Пролетарской до Ленина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...