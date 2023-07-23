Дорожники укладывают нижний слой асфальта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на участках улицы Коли Мяготина, где шел масштабный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сотрудники дорожных организаций начали укладывать асфальт. Корреспондент URA.RU проверил, как идет процесс.

«От улицы Томина до улицы Ленина производится обратная засыпка песком с последующим уплотнением, в ближайшее время будет уложено щебеночное основание. На участке от Красина до Томина проводят укладку нижнего слоя асфальта. Участок от Красина в сторону улицы Коли Мяготина, 75 вышел на финальную стадию по укладке сетей водоотведения», — указано в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Планируется, что участки, засыпанные щебнем, на этой неделе тоже будут начинать асфальтировать. Ранее в Кургане был открыт для движения участок улицы Коли Мяготина от Пролетарской до Ленина.