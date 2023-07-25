«Единая Россия» стала автором почти половины законов о поддержке участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, единая россия, депутаты
«Единая Россия» инициировала 40% законов о поддержке участников спецоперации Фото:

Партия «Единая Россия» стала инициатором 40% законов в Государственной Думе, направленных на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Об основных инициативах рассказал в ходе итогового собрания фракции секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Партия стала автором 40% законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, а также семей с детьми и социально-незащищенных категорий. „Единая Россия“ продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей», — заявил Андрей Турчак, передает пресс-служба ЕР. Он подчеркнул, что работа над законопроектами велась также в рамках рабочей группы по вопросам спецоперации, созданной по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Среди наиболее важных законов Турчак отметил следующие:

  • участники СВО, которые ранее учились на платном отделении, теперь смогут обучаться бесплатно;
  • прохождение военной службы, в том числе срочной, теперь будет рассматриваться как индивидуальное достижение, которое будут учитывать при поступлении в учебное заведение;
  • по инициативе ЕР были приняты поправки о переводе ежемесячных выплат участникам спецоперации из натуральной в полностью денежную форму;
  • принят закон о полном погашении военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности военного в ходе СВО.

Также одним из наиболее важных решений Турчак назвал признание ополченцев ветеранами боевых действий. Закон распространяется на добровольцев, защищавших Донбасс с 2014 года. Кроме того, Турчак отметил важность закона о введении бесплатной юридической помощи для военных и их семей.

Сегодня, 25 июля, Госдума приняла поправки о приостановке срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на время участия в спецоперации и о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. По словам секретаря Генсовета партии, подобные инициативы повысят гарантии соцзащиты военных.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Партия «Единая Россия» стала инициатором 40% законов в Государственной Думе, направленных на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Об основных инициативах рассказал в ходе итогового собрания фракции секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. «Партия стала автором 40% законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, а также семей с детьми и социально-незащищенных категорий. „Единая Россия“ продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей», — заявил Андрей Турчак, передает пресс-служба ЕР. Он подчеркнул, что работа над законопроектами велась также в рамках рабочей группы по вопросам спецоперации, созданной по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Среди наиболее важных законов Турчак отметил следующие: Также одним из наиболее важных решений Турчак назвал признание ополченцев ветеранами боевых действий. Закон распространяется на добровольцев, защищавших Донбасс с 2014 года. Кроме того, Турчак отметил важность закона о введении бесплатной юридической помощи для военных и их семей. Сегодня, 25 июля, Госдума приняла поправки о приостановке срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на время участия в спецоперации и о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. По словам секретаря Генсовета партии, подобные инициативы повысят гарантии соцзащиты военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...