«Единая Россия» стала автором почти половины законов о поддержке участников СВО

25 июля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» инициировала 40% законов о поддержке участников спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» стала инициатором 40% законов в Государственной Думе, направленных на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Об основных инициативах рассказал в ходе итогового собрания фракции секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. «Партия стала автором 40% законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, а также семей с детьми и социально-незащищенных категорий. „Единая Россия“ продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей», — заявил Андрей Турчак, передает пресс-служба ЕР. Он подчеркнул, что работа над законопроектами велась также в рамках рабочей группы по вопросам спецоперации, созданной по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Среди наиболее важных законов Турчак отметил следующие: участники СВО, которые ранее учились на платном отделении, теперь смогут обучаться бесплатно;

прохождение военной службы, в том числе срочной, теперь будет рассматриваться как индивидуальное достижение, которое будут учитывать при поступлении в учебное заведение;

по инициативе ЕР были приняты поправки о переводе ежемесячных выплат участникам спецоперации из натуральной в полностью денежную форму;

принят закон о полном погашении военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности военного в ходе СВО. Также одним из наиболее важных решений Турчак назвал признание ополченцев ветеранами боевых действий. Закон распространяется на добровольцев, защищавших Донбасс с 2014 года. Кроме того, Турчак отметил важность закона о введении бесплатной юридической помощи для военных и их семей. Сегодня, 25 июля, Госдума приняла поправки о приостановке срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на время участия в спецоперации и о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. По словам секретаря Генсовета партии, подобные инициативы повысят гарантии соцзащиты военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» стала инициатором 40% законов в Государственной Думе, направленных на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Об основных инициативах рассказал в ходе итогового собрания фракции секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. «Партия стала автором 40% законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, а также семей с детьми и социально-незащищенных категорий. „Единая Россия“ продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей», — заявил Андрей Турчак, передает пресс-служба ЕР. Он подчеркнул, что работа над законопроектами велась также в рамках рабочей группы по вопросам спецоперации, созданной по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Среди наиболее важных законов Турчак отметил следующие: Также одним из наиболее важных решений Турчак назвал признание ополченцев ветеранами боевых действий. Закон распространяется на добровольцев, защищавших Донбасс с 2014 года. Кроме того, Турчак отметил важность закона о введении бесплатной юридической помощи для военных и их семей. Сегодня, 25 июля, Госдума приняла поправки о приостановке срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на время участия в спецоперации и о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. По словам секретаря Генсовета партии, подобные инициативы повысят гарантии соцзащиты военных.