Госдума ужесточила наказание на неявку в военкомат по повестке

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неявку по повестке в военкомат

25 июля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

За неявку в военкомат может грозить штраф до 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины составит до 30 тысяч рублей. «За неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 до 30 тысяч рублей (сейчас — от 500 руб. до 3 тыс. рублей)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. Также за несообщение военкомату об изменении семейного положения, места работы или жительства будет грозить штраф на сумму до пяти тысяч рублей. Ужесточили наказание за непредоставление гражданином списков россиян, подлежащих постановке на воинский учет. Отныне должностные лица за подобные нарушения рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей, а юрлица — до 400 тысяч. Также в Госдуме приняли закон об увеличении призывного возраста с 18 до 30 лет. Также был принят закон об ускорении государственных закупок для воинских частей, передает MK.RU .

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины составит до 30 тысяч рублей. «За неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 до 30 тысяч рублей (сейчас — от 500 руб. до 3 тыс. рублей)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. Также за несообщение военкомату об изменении семейного положения, места работы или жительства будет грозить штраф на сумму до пяти тысяч рублей. Ужесточили наказание за непредоставление гражданином списков россиян, подлежащих постановке на воинский учет. Отныне должностные лица за подобные нарушения рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей, а юрлица — до 400 тысяч. Также в Госдуме приняли закон об увеличении призывного возраста с 18 до 30 лет. Также был принят закон об ускорении государственных закупок для воинских частей, передает MK.RU.