24 июля 2023

В ЯНАО начался сбор растения, способного излечить от полового расстройства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство напитка на основе иван-чая. Свердловская область, Ревда, трава, иван чай, ручной труд
В ЯНАО наступает сезон сбора иван-чая, использующегося в лекарственных напитках Фото:

В ЯНАО начался сезон сбора лекарственных растений. Ямальцы приступили к сбору кипрея, (в просторечии иван-чай), способного помочь при различных заболеваниях, в том числе и моче-половой системы, сообщается в социальных сетях.

«На Ямале пора сбора кипрея или по-простому иван-чая. Он бодрит, укрепляет иммунную систему, очищает кровь, нормализует давление», — сообщается в группе «ЧС Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

Кипрей собирают утром, после высыхания росы. После сбора листья проходят несколько этапов обработки — завяливание, ферментацию, сушку. Высушенные листья могут использоваться для приготовления чая и травяных сборов.

По данным РИА Новости, напиток из листьев иван-чая помогает женщинам при молочнице и снимает неприятные ощущения при менструальных болях. Мужчинам сбор помогает при лечении простаты и усиления потенции. При длительном употреблении возможны побочные эффекты, нужна консультация специалиста.

Кипрей (иван-чай) в природе
Кипрей (иван-чай) в природе
Фото:

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В ЯНАО начался сезон сбора лекарственных растений. Ямальцы приступили к сбору кипрея, (в просторечии иван-чай), способного помочь при различных заболеваниях, в том числе и моче-половой системы, сообщается в социальных сетях. «На Ямале пора сбора кипрея или по-простому иван-чая. Он бодрит, укрепляет иммунную систему, очищает кровь, нормализует давление», — сообщается в группе «ЧС Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Кипрей собирают утром, после высыхания росы. После сбора листья проходят несколько этапов обработки — завяливание, ферментацию, сушку. Высушенные листья могут использоваться для приготовления чая и травяных сборов. По данным РИА Новости, напиток из листьев иван-чая помогает женщинам при молочнице и снимает неприятные ощущения при менструальных болях. Мужчинам сбор помогает при лечении простаты и усиления потенции. При длительном употреблении возможны побочные эффекты, нужна консультация специалиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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