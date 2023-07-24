В ЯНАО наступает сезон сбора иван-чая, использующегося в лекарственных напитках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО начался сезон сбора лекарственных растений. Ямальцы приступили к сбору кипрея, (в просторечии иван-чай), способного помочь при различных заболеваниях, в том числе и моче-половой системы, сообщается в социальных сетях.

«На Ямале пора сбора кипрея или по-простому иван-чая. Он бодрит, укрепляет иммунную систему, очищает кровь, нормализует давление», — сообщается в группе «ЧС Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

Кипрей собирают утром, после высыхания росы. После сбора листья проходят несколько этапов обработки — завяливание, ферментацию, сушку. Высушенные листья могут использоваться для приготовления чая и травяных сборов.

По данным РИА Новости , напиток из листьев иван-чая помогает женщинам при молочнице и снимает неприятные ощущения при менструальных болях. Мужчинам сбор помогает при лечении простаты и усиления потенции. При длительном употреблении возможны побочные эффекты, нужна консультация специалиста.