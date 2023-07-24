В ЯНАО начался сезон сбора лекарственных растений. Ямальцы приступили к сбору кипрея, (в просторечии иван-чай), способного помочь при различных заболеваниях, в том числе и моче-половой системы, сообщается в социальных сетях.
«На Ямале пора сбора кипрея или по-простому иван-чая. Он бодрит, укрепляет иммунную систему, очищает кровь, нормализует давление», — сообщается в группе «ЧС Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».
Кипрей собирают утром, после высыхания росы. После сбора листья проходят несколько этапов обработки — завяливание, ферментацию, сушку. Высушенные листья могут использоваться для приготовления чая и травяных сборов.
По данным РИА Новости, напиток из листьев иван-чая помогает женщинам при молочнице и снимает неприятные ощущения при менструальных болях. Мужчинам сбор помогает при лечении простаты и усиления потенции. При длительном употреблении возможны побочные эффекты, нужна консультация специалиста.
Кипрей (иван-чай) в природе
Фото: группа «ЧС Новый Уренгой», Вк — https://vk.com/wall-92413966_95494?w=wall-92413966_95494&z=photo-92413966_457251335%2Falbum-92413966_00%2Frev
В ЯНАО начался сезон сбора лекарственных растений. Ямальцы приступили к сбору кипрея, (в просторечии иван-чай), способного помочь при различных заболеваниях, в том числе и моче-половой системы, сообщается в социальных сетях. «На Ямале пора сбора кипрея или по-простому иван-чая. Он бодрит, укрепляет иммунную систему, очищает кровь, нормализует давление», — сообщается в группе «ЧС Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Кипрей собирают утром, после высыхания росы. После сбора листья проходят несколько этапов обработки — завяливание, ферментацию, сушку. Высушенные листья могут использоваться для приготовления чая и травяных сборов. По данным РИА Новости, напиток из листьев иван-чая помогает женщинам при молочнице и снимает неприятные ощущения при менструальных болях. Мужчинам сбор помогает при лечении простаты и усиления потенции. При длительном употреблении возможны побочные эффекты, нужна консультация специалиста.