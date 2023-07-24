24 июля 2023

Танк, произведенный на свердловском заводе, разгромил опорный пункт ВСУ. Видео

Танк «Уралвагонзавода» Т-90М «Прорыв» уничтожил опорный пункт противника в зоне СВО
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Танк Т-90М «Прорыв» уничтожил пункт ВСУ Фото:

Российский танк Т-90М «Прорыв», который производится на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), выстрелом из 125-мм пушки уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Выстрелом из 125-мм пушки танкисты Центрального военного округа снесли укрепленное сооружение противника, после чего, применив зенитную установку, подавили оставшийся личный состава ВСУ. Опорный пункт противника был уничтожен», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии. Работа по конструированию танка началась еще в 2004 году, когда была разработана версия Т-90АМ. Позже доработанная до более современного Т-90М. Впервые танк был показан на форуме «Армия-2018», а первые версии танка поступили на вооружение в 2020 году. Ответственность за производство легла на «Уралвагонзавод».

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Российский танк Т-90М «Прорыв», который производится на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), выстрелом из 125-мм пушки уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Выстрелом из 125-мм пушки танкисты Центрального военного округа снесли укрепленное сооружение противника, после чего, применив зенитную установку, подавили оставшийся личный состава ВСУ. Опорный пункт противника был уничтожен», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии. Работа по конструированию танка началась еще в 2004 году, когда была разработана версия Т-90АМ. Позже доработанная до более современного Т-90М. Впервые танк был показан на форуме «Армия-2018», а первые версии танка поступили на вооружение в 2020 году. Ответственность за производство легла на «Уралвагонзавод».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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