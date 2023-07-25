Жители ЖК в центре Перми сообщили о трупе под окнами дома

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Жители ЖК «Гулливер» сообщают, что погибшим является мужчина Фото:

В Перми жильцы дома №52Б по улице Революции, сообщили о погибшем мужчине. Об этом URA.RU рассказал один из жителей жилого комплекса «Гулливер», в котором расположен указанный дом. Сообщение о произошедшем появилось в чате жильцов дома 25 июля, уточнил очевидец. По словам жителей, погибшим является мужчина, он мог выпасть из окна высотки.

«Революции, 52Б, опять труп. Человек упал», — пояснили очевидцы. URA.RU направило запрос в пресс-службы СУ СК и министерства здравоохранения Прикамья, попросив прокомментировать случившееся. Получить оперативный ответ ведомств агентству не удалось.

В мае труп под окнами высотки обнаружили жильцы ЖК «Арсенал». Сообщалось, что погибшей является женщина, выпавшая из окна 24-этажного дома.

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В Перми жильцы дома №52Б по улице Революции, сообщили о погибшем мужчине. Об этом URA.RU рассказал один из жителей жилого комплекса «Гулливер», в котором расположен указанный дом. Сообщение о произошедшем появилось в чате жильцов дома 25 июля, уточнил очевидец. По словам жителей, погибшим является мужчина, он мог выпасть из окна высотки. «Революции, 52Б, опять труп. Человек упал», — пояснили очевидцы. URA.RU направило запрос в пресс-службы СУ СК и министерства здравоохранения Прикамья, попросив прокомментировать случившееся. Получить оперативный ответ ведомств агентству не удалось. В мае труп под окнами высотки обнаружили жильцы ЖК «Арсенал». Сообщалось, что погибшей является женщина, выпавшая из окна 24-этажного дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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