В Челябинске задержали парней, устроивших стрельбу по людям. Видео

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Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, полиция, опорный пункт полиции
Задержанные пояснили полицейским, что конфликт произошел из-за личной неприязни Фото:

В Челябинске задержали группу молодых людей, устроивших стрельбу по жителям Ленинского района из салютных пистолетов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД России по Челябинску.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску совместно с коллегами отдела полиции „Ленинский“ задержали участников драки, которая произошла во дворе по улице Цимлянской в Ленинском районе. Ими оказались местные молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет, двое из которых ранее судимы», — пояснили в ведомстве.

Задержанные пояснили полицейским, что конфликт произошел из-за личной неприязни. Молодые люди поругались около магазина. Один из задержанных позвонил друзьям и они на машине приехади во двор, где находили оппоненты. Там произошла драка и один из парней выстрелил, по его словам, в воздух.

В результате потасовки трое потерпевших получили телесные повреждения. Госпитализация никому не потребовалась. Пострадавшие направлены на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Челябинске группа молодых людей устроила стрельбу по жителям Ленинского района. По словам очевидцев, в результате обстрела некоторые получили ранения. После произошедшего микрорайон оцепили полицейские.

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В Челябинске задержали группу молодых людей, устроивших стрельбу по жителям Ленинского района из салютных пистолетов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД России по Челябинску. «Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску совместно с коллегами отдела полиции „Ленинский“ задержали участников драки, которая произошла во дворе по улице Цимлянской в Ленинском районе. Ими оказались местные молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет, двое из которых ранее судимы», — пояснили в ведомстве. Задержанные пояснили полицейским, что конфликт произошел из-за личной неприязни. Молодые люди поругались около магазина. Один из задержанных позвонил друзьям и они на машине приехади во двор, где находили оппоненты. Там произошла драка и один из парней выстрелил, по его словам, в воздух. В результате потасовки трое потерпевших получили телесные повреждения. Госпитализация никому не потребовалась. Пострадавшие направлены на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в Челябинске группа молодых людей устроила стрельбу по жителям Ленинского района. По словам очевидцев, в результате обстрела некоторые получили ранения. После произошедшего микрорайон оцепили полицейские.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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