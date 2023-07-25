В Курганской области жители ведрами собирают грибы на опушках леса вдоль трасс

По словам жителей региона, самые лучшие поляны расположены вдоль трасс Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По словам жителей Курганской области, самые лучшие места для «тихой охоты» расположены вдоль трасс. Поводом для обсуждения грибных мест стала публикация автора группы «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте», который отметил, что «за всю свою жизнь не видел столько грибов».

«Обратите внимание на опушку перед поворотом на Канаши, возле Глубокого, Могильного, еще ближе на правой стороне напротив собачьего питомника. Да корзинку грибов, мне кажется, на любой опушке можно набрать», — написал пользователь с ником Валерий Валерий в комментариях.

«По Курганскому тракту также машины стоят вдоль лесов явно не просто так. Там маслята, идите собирайте», — сообщила Евгения Поспелова. Кроме того подписчики отмечали, что много грибов растет в лесах за Ольховским кольцом. А в одном из сообщений указано, что полные ведра грибов можно насобирать возле дома в Шадринске по улице Автомобилистов в 10 минутах ходьбы.

Ранее сообщалось о жителе Курганской области, который похвастался урожаем собранных грибов. Их стало много после прошедших дождей, рассказал мужчина в соцсети.