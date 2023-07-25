25 июля 2023

QIWI ограничила вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение на вывод средств действует с 26 июля Фото:

В банке, который принадлежит российской группе компаний Qiwi, заявили о частичном ограничении для физических лиц по выводам средств с кошельков на банковские счета и снятию наличных. В пресс-службе «Киви банка» отметили, что от Банка России поступила претензия к составлению отчетности и ведению документации.

«Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступающее в силу с 26 июля. <…> Руководствуясь общей логикой, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В пресс-службе утверждают, что компания находится в тесном «диалоге с регулятором». По их словам, выявленные недочеты являются типичными для крупных организаций уровня «Киви банка».

Ранее сообщалось, что в РФ начал активно развиваться рынок финансовых решений, основанных на механике unit-linked. Это инвестиционные инструменты, оформленные как полисы страхования жизни, рассказывали URA.RU в пресс-службе «БКС Мир инвестиций». В марте турецкие банки предложили россиянам удаленно оформить карты ушедших из России Visa и MasterCard. Сообщалось, что после этого можно будет оплачивать иностранные покупки.

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В банке, который принадлежит российской группе компаний Qiwi, заявили о частичном ограничении для физических лиц по выводам средств с кошельков на банковские счета и снятию наличных. В пресс-службе «Киви банка» отметили, что от Банка России поступила претензия к составлению отчетности и ведению документации. «Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступающее в силу с 26 июля. <…> Руководствуясь общей логикой, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — пояснили в ведомстве, передает ТАСС. В пресс-службе утверждают, что компания находится в тесном «диалоге с регулятором». По их словам, выявленные недочеты являются типичными для крупных организаций уровня «Киви банка». Ранее сообщалось, что в РФ начал активно развиваться рынок финансовых решений, основанных на механике unit-linked. Это инвестиционные инструменты, оформленные как полисы страхования жизни, рассказывали URA.RU в пресс-службе «БКС Мир инвестиций». В марте турецкие банки предложили россиянам удаленно оформить карты ушедших из России Visa и MasterCard. Сообщалось, что после этого можно будет оплачивать иностранные покупки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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