25 июля 2023

Военкор из Екатеринбурга получил неожиданный подарок от певца Shaman’а

Военкор Гусельников засветился в клипе певца Shaman’а «Мой бой»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Военкора можно увидеть на кадрах клипа певца Shaman’а «Мой бой» Фото:

Корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников засветился в клипе российского певца Shaman’а (Ярослав Дронов). Это стало неожиданным подарком на день рождения военкора.

«Еще один, совершенно неожиданный подарок на день рождения я получил от певца Шамана. Пару раз мелькаю в его новом клипе. Несколько дней назад мне позвонили продюсеры „Соловьев LIVE“, уточнили, где я нахожусь (я был в тот момент в Луганске) и попросили съездить на концерт в Краснодон», — рассказал Гусельников.

По словам военкора, от него потребовалось просто посетить концерт. «Кадры с концерта легли в основу клипа, но не только: кое-что пришлось доснять отдельно. Я не придавал этому сильного большого значения, но теперь рад, что вошел в историю», — добавил Гусельников.

Ранее URA.RU сообщало о выходе нового клипа на песню «Мой бой» российского исполнителя Shaman’а. Видео было снято в зоне проведения специальной военной операции во время тура по городам новых регионов. Съемки прошли в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне.

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Корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников засветился в клипе российского певца Shaman’а (Ярослав Дронов). Это стало неожиданным подарком на день рождения военкора. «Еще один, совершенно неожиданный подарок на день рождения я получил от певца Шамана. Пару раз мелькаю в его новом клипе. Несколько дней назад мне позвонили продюсеры „Соловьев LIVE“, уточнили, где я нахожусь (я был в тот момент в Луганске) и попросили съездить на концерт в Краснодон», — рассказал Гусельников. По словам военкора, от него потребовалось просто посетить концерт. «Кадры с концерта легли в основу клипа, но не только: кое-что пришлось доснять отдельно. Я не придавал этому сильного большого значения, но теперь рад, что вошел в историю», — добавил Гусельников. Ранее URA.RU сообщало о выходе нового клипа на песню «Мой бой» российского исполнителя Shaman’а. Видео было снято в зоне проведения специальной военной операции во время тура по городам новых регионов. Съемки прошли в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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