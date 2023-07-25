Корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников засветился в клипе российского певца Shaman’а (Ярослав Дронов). Это стало неожиданным подарком на день рождения военкора.
«Еще один, совершенно неожиданный подарок на день рождения я получил от певца Шамана. Пару раз мелькаю в его новом клипе. Несколько дней назад мне позвонили продюсеры „Соловьев LIVE“, уточнили, где я нахожусь (я был в тот момент в Луганске) и попросили съездить на концерт в Краснодон», — рассказал Гусельников.
По словам военкора, от него потребовалось просто посетить концерт. «Кадры с концерта легли в основу клипа, но не только: кое-что пришлось доснять отдельно. Я не придавал этому сильного большого значения, но теперь рад, что вошел в историю», — добавил Гусельников.
Ранее URA.RU сообщало о выходе нового клипа на песню «Мой бой» российского исполнителя Shaman’а. Видео было снято в зоне проведения специальной военной операции во время тура по городам новых регионов. Съемки прошли в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне.
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