Военкор из Екатеринбурга получил неожиданный подарок от певца Shaman’а

Военкор Гусельников засветился в клипе певца Shaman’а «Мой бой»

26 июля 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Военкора можно увидеть на кадрах клипа певца Shaman’а «Мой бой» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников засветился в клипе российского певца Shaman’а (Ярослав Дронов). Это стало неожиданным подарком на день рождения военкора. «Еще один, совершенно неожиданный подарок на день рождения я получил от певца Шамана. Пару раз мелькаю в его новом клипе. Несколько дней назад мне позвонили продюсеры „Соловьев LIVE“, уточнили, где я нахожусь (я был в тот момент в Луганске) и попросили съездить на концерт в Краснодон», — рассказал Гусельников. По словам военкора, от него потребовалось просто посетить концерт. «Кадры с концерта легли в основу клипа, но не только: кое-что пришлось доснять отдельно. Я не придавал этому сильного большого значения, но теперь рад, что вошел в историю», — добавил Гусельников. Ранее URA.RU сообщало о выходе нового клипа на песню «Мой бой» российского исполнителя Shaman’а. Видео было снято в зоне проведения специальной военной операции во время тура по городам новых регионов. Съемки прошли в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне.

Корреспондент из Екатеринбурга Андрей Гусельников засветился в клипе российского певца Shaman’а (Ярослав Дронов). Это стало неожиданным подарком на день рождения военкора. «Еще один, совершенно неожиданный подарок на день рождения я получил от певца Шамана. Пару раз мелькаю в его новом клипе. Несколько дней назад мне позвонили продюсеры „Соловьев LIVE“, уточнили, где я нахожусь (я был в тот момент в Луганске) и попросили съездить на концерт в Краснодон», — рассказал Гусельников. По словам военкора, от него потребовалось просто посетить концерт. «Кадры с концерта легли в основу клипа, но не только: кое-что пришлось доснять отдельно. Я не придавал этому сильного большого значения, но теперь рад, что вошел в историю», — добавил Гусельников. Ранее URA.RU сообщало о выходе нового клипа на песню «Мой бой» российского исполнителя Shaman’а. Видео было снято в зоне проведения специальной военной операции во время тура по городам новых регионов. Съемки прошли в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне.