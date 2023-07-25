25 июля 2023

Теплая и сухая погода продержится в Кургане две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие две недели существенных осадков не ожидается, передает курганский синоптик Фото:

В ближайшие две недели на территории Кургана сохранится теплая и сухая погода. Такой прогноз дает местный синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В Кургане с 26 июля по 8 августа средняя температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Днем от +27 до +32 градусов, ночью от +13 до +17. За весь период выпадет 10-16 миллиметров осадков, что меньше нормы. Слабые дожди прогнозируются 28 июля, есть вероятность грозы в этот день», — указано на странице блога Ильи Винштейна.

Ранее сообщалось, что в Курганскую область возвращается 30-градусная жара. Об этом рассказывали в Курганском ЦГМС.

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В ближайшие две недели на территории Кургана сохранится теплая и сухая погода. Такой прогноз дает местный синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане с 26 июля по 8 августа средняя температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Днем от +27 до +32 градусов, ночью от +13 до +17. За весь период выпадет 10-16 миллиметров осадков, что меньше нормы. Слабые дожди прогнозируются 28 июля, есть вероятность грозы в этот день», — указано на странице блога Ильи Винштейна. Ранее сообщалось, что в Курганскую область возвращается 30-градусная жара. Об этом рассказывали в Курганском ЦГМС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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