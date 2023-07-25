Теплая и сухая погода продержится в Кургане две недели

В ближайшие две недели существенных осадков не ожидается, передает курганский синоптик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие две недели на территории Кургана сохранится теплая и сухая погода. Такой прогноз дает местный синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В Кургане с 26 июля по 8 августа средняя температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Днем от +27 до +32 градусов, ночью от +13 до +17. За весь период выпадет 10-16 миллиметров осадков, что меньше нормы. Слабые дожди прогнозируются 28 июля, есть вероятность грозы в этот день», — указано на странице блога Ильи Винштейна.

Ранее сообщалось, что в Курганскую область возвращается 30-градусная жара. Об этом рассказывали в Курганском ЦГМС.