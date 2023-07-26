Fakt: у России появилась возможность окружить всю группировку ВСУ в Донбассе

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Генерал Скшипчак заявил, что признаки грядущего наступления русских на были заметны еще два месяца назад Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У российских военных на харьковском фронте появились свежие силы, что дает им возможность организовать обход с фланга и окружить всю группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. С таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

«Задача русских — как можно скорее вытеснить украинцев за реку Оскол, что позволит им достичь двух целей. Во-первых, они получат часть Харьковской области, а во-вторых, создадут угрозу обхода всей украинской армии, которая находится в Донбассе», — сказал Вальдемар Скшипчак, передает польская газета Fakt.

О том, что формирования армии РФ способны обойти позиции ВСУ с фланга и организовать наступление, ранее заявлял польский генерал Леон Коморницкий. По его мнению, при этом у украинских военных и их союзников не будет возможности «вклиниться в оборонительные рубежи».

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У российских военных на харьковском фронте появились свежие силы, что дает им возможность организовать обход с фланга и окружить всю группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. С таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак. «Задача русских — как можно скорее вытеснить украинцев за реку Оскол, что позволит им достичь двух целей. Во-первых, они получат часть Харьковской области, а во-вторых, создадут угрозу обхода всей украинской армии, которая находится в Донбассе», — сказал Вальдемар Скшипчак, передает польская газета Fakt. О том, что формирования армии РФ способны обойти позиции ВСУ с фланга и организовать наступление, ранее заявлял польский генерал Леон Коморницкий. По его мнению, при этом у украинских военных и их союзников не будет возможности «вклиниться в оборонительные рубежи».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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