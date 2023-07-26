Fakt: у России появилась возможность окружить всю группировку ВСУ в Донбассе

26 июля 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

Генерал Скшипчак заявил, что признаки грядущего наступления русских на были заметны еще два месяца назад Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У российских военных на харьковском фронте появились свежие силы, что дает им возможность организовать обход с фланга и окружить всю группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. С таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак. «Задача русских — как можно скорее вытеснить украинцев за реку Оскол, что позволит им достичь двух целей. Во-первых, они получат часть Харьковской области, а во-вторых, создадут угрозу обхода всей украинской армии, которая находится в Донбассе», — сказал Вальдемар Скшипчак, передает польская газета Fakt. О том, что формирования армии РФ способны обойти позиции ВСУ с фланга и организовать наступление, ранее заявлял польский генерал Леон Коморницкий. По его мнению, при этом у украинских военных и их союзников не будет возможности «вклиниться в оборонительные рубежи».

У российских военных на харьковском фронте появились свежие силы, что дает им возможность организовать обход с фланга и окружить всю группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. С таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак. «Задача русских — как можно скорее вытеснить украинцев за реку Оскол, что позволит им достичь двух целей. Во-первых, они получат часть Харьковской области, а во-вторых, создадут угрозу обхода всей украинской армии, которая находится в Донбассе», — сказал Вальдемар Скшипчак, передает польская газета Fakt. О том, что формирования армии РФ способны обойти позиции ВСУ с фланга и организовать наступление, ранее заявлял польский генерал Леон Коморницкий. По его мнению, при этом у украинских военных и их союзников не будет возможности «вклиниться в оборонительные рубежи».