ВС РФ способны обойти ВСУ с фланга и организовать наступление. Об этом рассказал польский генерал Леон Коморницкий.
«Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — сказал Коморницкий в интервью на youtube-канале Nowa konfederacja.
Генерал также отметил, что ВС РФ могут начать свое наступление. При этом ВСУ окажутся лишены возможности вклиниться в оборонительные рубежи.
Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее «Царьград» отмечал, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за саботажа внутри армии. Путин подчеркнул, что командование ВС РФ действует профессионально.
ВС РФ способны обойти ВСУ с фланга и организовать наступление. Об этом рассказал польский генерал Леон Коморницкий. «Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — сказал Коморницкий в интервью на youtube-канале Nowa konfederacja. Генерал также отметил, что ВС РФ могут начать свое наступление. При этом ВСУ окажутся лишены возможности вклиниться в оборонительные рубежи. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее «Царьград» отмечал, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за саботажа внутри армии. Путин подчеркнул, что командование ВС РФ действует профессионально.