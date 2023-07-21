Польский генерал Коморницкий увидел возможность для тактического маневра ВС РФ 22 июля 2023 в 06:35 Размер текста - 17 + Россия может лишить ВСУ возможности вклиниться в оборонительные рубежи, считает генерал Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ способны обойти ВСУ с фланга и организовать наступление. Об этом рассказал польский генерал Леон Коморницкий. «Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — сказал Коморницкий в интервью на youtube-канале Nowa konfederacja. Генерал также отметил, что ВС РФ могут начать свое наступление. При этом ВСУ окажутся лишены возможности вклиниться в оборонительные рубежи. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее «Царьград» отмечал, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за саботажа внутри армии. Путин подчеркнул, что командование ВС РФ действует профессионально. ВС РФ способны обойти ВСУ с фланга и организовать наступление. Об этом рассказал польский генерал Леон Коморницкий. «Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — сказал Коморницкий в интервью на youtube-канале Nowa konfederacja. Генерал также отметил, что ВС РФ могут начать свое наступление. При этом ВСУ окажутся лишены возможности вклиниться в оборонительные рубежи. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее «Царьград» отмечал, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за саботажа внутри армии. Путин подчеркнул, что командование ВС РФ действует профессионально. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям