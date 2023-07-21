21 июля 2023

Польский генерал Коморницкий увидел возможность для тактического маневра ВС РФ

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ, stock
Россия может лишить ВСУ возможности вклиниться в оборонительные рубежи, считает генерал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ способны обойти ВСУ с фланга и организовать наступление. Об этом рассказал польский генерал Леон Коморницкий.

«Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — сказал Коморницкий в интервью на youtube-канале Nowa konfederacja.

Генерал также отметил, что ВС РФ могут начать свое наступление. При этом ВСУ окажутся лишены возможности вклиниться в оборонительные рубежи.

Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее «Царьград» отмечал, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за саботажа внутри армии. Путин подчеркнул, что командование ВС РФ действует профессионально.

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ВС РФ способны обойти ВСУ с фланга и организовать наступление. Об этом рассказал польский генерал Леон Коморницкий. «Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — сказал Коморницкий в интервью на youtube-канале Nowa konfederacja. Генерал также отметил, что ВС РФ могут начать свое наступление. При этом ВСУ окажутся лишены возможности вклиниться в оборонительные рубежи. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее «Царьград» отмечал, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за саботажа внутри армии. Путин подчеркнул, что командование ВС РФ действует профессионально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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