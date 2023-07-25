25 июля 2023

«Росэлектроника»: в РФ создадут новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, запрет дрона, квадрокоптер запрещен, дрон запрещен
Комплекс способен обнаруживать даже самые маленькие беспилотники Фото:

В промышленном концерне «Росэлектроника» работают над созданием комплекса по обнаружению и подавлению мини-беспилотников. Об этом рассказал гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

«Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной радиолокационной станции. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны», — сообщил Комогорцев РИА Новости.

По словам Андрея Комогорцева, РЛС комплекса способно обнаружить самые миниатюрные гражданские коптеры. Одна из самых маленьких целей, что им удалось обнаружить, — дрон размером 16×20 сантиметров, типа DJI Mini. «Станция гарантированно видит и сопровождает дрон на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии в условиях городской застройки», — подчеркнул специалист.

Ранее URA.RU сообщало о запуске нового производства по изготовлению БПЛА в России. Компания из Свердловской области будет выпускать четыре типа беспилотников. В завод планируется инвестировать 200 миллионов рублей.

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В промышленном концерне «Росэлектроника» работают над созданием комплекса по обнаружению и подавлению мини-беспилотников. Об этом рассказал гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев. «Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной радиолокационной станции. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны», — сообщил Комогорцев РИА Новости. По словам Андрея Комогорцева, РЛС комплекса способно обнаружить самые миниатюрные гражданские коптеры. Одна из самых маленьких целей, что им удалось обнаружить, — дрон размером 16×20 сантиметров, типа DJI Mini. «Станция гарантированно видит и сопровождает дрон на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии в условиях городской застройки», — подчеркнул специалист. Ранее URA.RU сообщало о запуске нового производства по изготовлению БПЛА в России. Компания из Свердловской области будет выпускать четыре типа беспилотников. В завод планируется инвестировать 200 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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