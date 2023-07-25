«Росэлектроника»: в РФ создадут новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

26 июля 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Комплекс способен обнаруживать даже самые маленькие беспилотники Фото: Сергей Русанов © URA.RU В промышленном концерне «Росэлектроника» работают над созданием комплекса по обнаружению и подавлению мини-беспилотников. Об этом рассказал гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев. «Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной радиолокационной станции. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны», — сообщил Комогорцев РИА Новости. По словам Андрея Комогорцева, РЛС комплекса способно обнаружить самые миниатюрные гражданские коптеры. Одна из самых маленьких целей, что им удалось обнаружить, — дрон размером 16×20 сантиметров, типа DJI Mini. «Станция гарантированно видит и сопровождает дрон на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии в условиях городской застройки», — подчеркнул специалист. Ранее URA.RU сообщало о запуске нового производства по изготовлению БПЛА в России. Компания из Свердловской области будет выпускать четыре типа беспилотников. В завод планируется инвестировать 200 миллионов рублей.

В промышленном концерне «Росэлектроника» работают над созданием комплекса по обнаружению и подавлению мини-беспилотников. Об этом рассказал гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев. «Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной радиолокационной станции. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны», — сообщил Комогорцев РИА Новости. По словам Андрея Комогорцева, РЛС комплекса способно обнаружить самые миниатюрные гражданские коптеры. Одна из самых маленьких целей, что им удалось обнаружить, — дрон размером 16×20 сантиметров, типа DJI Mini. «Станция гарантированно видит и сопровождает дрон на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии в условиях городской застройки», — подчеркнул специалист. Ранее URA.RU сообщало о запуске нового производства по изготовлению БПЛА в России. Компания из Свердловской области будет выпускать четыре типа беспилотников. В завод планируется инвестировать 200 миллионов рублей.