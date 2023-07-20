В новое производство беспилотников в Свердловской области инвестируют 200 млн

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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер, бла, дрон
Компания «НПК ЭСК» будет делать в Лесном четыре типа беспилотников Фото:

Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в Лесном (Свердловская область) обойдется в 200 млн рублей. На первом этапе в него инвестируют 45 млн, сообщает департамент информационной политики региона на официальном сайте.

«Научно-производственный комплекс „Энергетические системы и компоненты“ („НПК ЭСК“) планирует наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов в городе Лесном Свердловской области. Соглашение „НПК ЭСК“ с Агентством по привлечению инвестиций региона подписано на „Иннопром — 2023“, объем инвестиций на первом этапе оценивается в 45 млн рублей», — говорится в сообщении.

Производство планируется запустить в 2025 году. Всего в него инвестируют около 200 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что среди выпускаемой «НПК ЭСК» продукции будет четыре типа беспилотников.

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Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в Лесном (Свердловская область) обойдется в 200 млн рублей. На первом этапе в него инвестируют 45 млн, сообщает департамент информационной политики региона на официальном сайте. «Научно-производственный комплекс „Энергетические системы и компоненты“ („НПК ЭСК“) планирует наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов в городе Лесном Свердловской области. Соглашение „НПК ЭСК“ с Агентством по привлечению инвестиций региона подписано на „Иннопром — 2023“, объем инвестиций на первом этапе оценивается в 45 млн рублей», — говорится в сообщении. Производство планируется запустить в 2025 году. Всего в него инвестируют около 200 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что среди выпускаемой «НПК ЭСК» продукции будет четыре типа беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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