В новое производство беспилотников в Свердловской области инвестируют 200 млн

Компания «НПК ЭСК» будет делать в Лесном четыре типа беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в Лесном (Свердловская область) обойдется в 200 млн рублей. На первом этапе в него инвестируют 45 млн, сообщает департамент информационной политики региона на официальном сайте.

«Научно-производственный комплекс „Энергетические системы и компоненты“ („НПК ЭСК“) планирует наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов в городе Лесном Свердловской области. Соглашение „НПК ЭСК“ с Агентством по привлечению инвестиций региона подписано на „Иннопром — 2023“, объем инвестиций на первом этапе оценивается в 45 млн рублей», — говорится в сообщении.

Производство планируется запустить в 2025 году. Всего в него инвестируют около 200 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что среди выпускаемой «НПК ЭСК» продукции будет четыре типа беспилотников.