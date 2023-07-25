Diariode Almeria: теракт на Крымском мосту показал непредсказуемость Зеленского

26 июля 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский является «плохим актером в фильме Вашингтона», написали в Diaro de Almeria Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Удар ВСУ по Крымскому мосту является необдуманным поступком президента Украины Владимира Зеленского. Теперь украинский лидер пожинает плоды в виде нехватки зерна из-за выхода России из зерновой сделки. Теракт показал, что Зеленский непредсказуем для Запада. Об этом написали в испанской газете Diaro de Almeria. «Сегодня они (власти Украины — прим. URA.RU) задаются вопросом, как им получить зерно, собранное на их земле, поскольку Россия вышла из договора по зерновой сделке. Таковы последствия поступка Украины на Крымском мосту, этот необдуманный поступок показал, что Зеленский непредсказуем и дорого обошелся Западу», — пишут в материале издания. Там уточнили, что Зеленский является лишь «плохим актером в фильме Вашингтона». МИД РФ объявил о выходе России из зерновой сделки 17 июля, в день теракта на Крымском мосту. Причиной выхода стало неисполнение российской части договора, пояснили в министерстве, передает RT. Президент РФ Владимир Путин назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки, пишет Life. Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал, что Украина эксплуатировала зерновую сделку для атак по Крыму, сообщает MK.RU .

Удар ВСУ по Крымскому мосту является необдуманным поступком президента Украины Владимира Зеленского. Теперь украинский лидер пожинает плоды в виде нехватки зерна из-за выхода России из зерновой сделки. Теракт показал, что Зеленский непредсказуем для Запада. Об этом написали в испанской газете Diaro de Almeria. «Сегодня они (власти Украины — прим. URA.RU) задаются вопросом, как им получить зерно, собранное на их земле, поскольку Россия вышла из договора по зерновой сделке. Таковы последствия поступка Украины на Крымском мосту, этот необдуманный поступок показал, что Зеленский непредсказуем и дорого обошелся Западу», — пишут в материале издания. Там уточнили, что Зеленский является лишь «плохим актером в фильме Вашингтона». МИД РФ объявил о выходе России из зерновой сделки 17 июля, в день теракта на Крымском мосту. Причиной выхода стало неисполнение российской части договора, пояснили в министерстве, передает RT. Президент РФ Владимир Путин назвал наглостью невыполнение условий Москвы в рамках зерновой сделки, пишет Life. Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал, что Украина эксплуатировала зерновую сделку для атак по Крыму, сообщает MK.RU.