25 июля 2023

В Златоусте назначили ликвидатора газовых аварий вместо фирмы с одним сотрудником

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газоснабжение
Ликвидацией аварий на газопроводах Златоуста займется структура «Газпрома» Фото:

В Златоусте (Челябинская область) назначили ликвидатора аварий на газопроводах вместо ООО «УГС-Финанс» с одним директором в штате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минстроя, аварийное прикрытие обеспечит АО «Газпром газораспределение Челябинск».

«В целях обеспечения безаварийного снабжения газом населения АО „Газпром газораспределение Челябинск“ поручено обеспечить аварийное прикрытие на сетях газоснабжения в Златоусте. Муниципалитет в настоящее время ведет контроль данных обязательств», — отметили в минстрое.

Рабочее совещание прошло в правительстве региона. Среди участников был мэр Максим Пекарский. Градоначальник участвовал как представитель собственника муниципального имущества. Пекарскому поручили обеспечить исполнение договорных обязательств по аренде и пользованию сетями газоснабжения.

На запрос URA.RU Пекарский не ответил. В его пресс-службе сообщили, что решение о расторжении договоров с компанией «УГС-Финанс» не принято. Нарекания жителей были связаны с неудовлетворительной, по их мнению, работой нанятого подрядчика. В частности, в марте еще не уволившиеся сотрудники фирмы три дня заставили сидеть без тепла владельцев домов частного сектора на улицах Нагорных.

Деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы. Проверку взаимодействия властей и «УГС-Финанс» назначили в СКР. Из-за путаницы с обслуживанием газовых сетей, которые фирма получила в основном в безвозмездное пользование, суды рассматривают ряд исков от бывшего подрядчика.

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В Златоусте (Челябинская область) назначили ликвидатора аварий на газопроводах вместо ООО «УГС-Финанс» с одним директором в штате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минстроя, аварийное прикрытие обеспечит АО «Газпром газораспределение Челябинск». «В целях обеспечения безаварийного снабжения газом населения АО „Газпром газораспределение Челябинск“ поручено обеспечить аварийное прикрытие на сетях газоснабжения в Златоусте. Муниципалитет в настоящее время ведет контроль данных обязательств», — отметили в минстрое. Рабочее совещание прошло в правительстве региона. Среди участников был мэр Максим Пекарский. Градоначальник участвовал как представитель собственника муниципального имущества. Пекарскому поручили обеспечить исполнение договорных обязательств по аренде и пользованию сетями газоснабжения. На запрос URA.RU Пекарский не ответил. В его пресс-службе сообщили, что решение о расторжении договоров с компанией «УГС-Финанс» не принято. Нарекания жителей были связаны с неудовлетворительной, по их мнению, работой нанятого подрядчика. В частности, в марте еще не уволившиеся сотрудники фирмы три дня заставили сидеть без тепла владельцев домов частного сектора на улицах Нагорных. Деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы. Проверку взаимодействия властей и «УГС-Финанс» назначили в СКР. Из-за путаницы с обслуживанием газовых сетей, которые фирма получила в основном в безвозмездное пользование, суды рассматривают ряд исков от бывшего подрядчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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