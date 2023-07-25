В Златоусте назначили ликвидатора газовых аварий вместо фирмы с одним сотрудником

26 июля 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Ликвидацией аварий на газопроводах Златоуста займется структура «Газпрома» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) назначили ликвидатора аварий на газопроводах вместо ООО «УГС-Финанс» с одним директором в штате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минстроя, аварийное прикрытие обеспечит АО «Газпром газораспределение Челябинск». «В целях обеспечения безаварийного снабжения газом населения АО „Газпром газораспределение Челябинск“ поручено обеспечить аварийное прикрытие на сетях газоснабжения в Златоусте. Муниципалитет в настоящее время ведет контроль данных обязательств», — отметили в минстрое. Рабочее совещание прошло в правительстве региона. Среди участников был мэр Максим Пекарский. Градоначальник участвовал как представитель собственника муниципального имущества. Пекарскому поручили обеспечить исполнение договорных обязательств по аренде и пользованию сетями газоснабжения. На запрос URA.RU Пекарский не ответил. В его пресс-службе сообщили, что решение о расторжении договоров с компанией «УГС-Финанс» не принято. Нарекания жителей были связаны с неудовлетворительной, по их мнению, работой нанятого подрядчика. В частности, в марте еще не уволившиеся сотрудники фирмы три дня заставили сидеть без тепла владельцев домов частного сектора на улицах Нагорных. Деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы. Проверку взаимодействия властей и «УГС-Финанс» назначили в СКР. Из-за путаницы с обслуживанием газовых сетей, которые фирма получила в основном в безвозмездное пользование, суды рассматривают ряд исков от бывшего подрядчика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) назначили ликвидатора аварий на газопроводах вместо ООО «УГС-Финанс» с одним директором в штате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минстроя, аварийное прикрытие обеспечит АО «Газпром газораспределение Челябинск». «В целях обеспечения безаварийного снабжения газом населения АО „Газпром газораспределение Челябинск“ поручено обеспечить аварийное прикрытие на сетях газоснабжения в Златоусте. Муниципалитет в настоящее время ведет контроль данных обязательств», — отметили в минстрое. Рабочее совещание прошло в правительстве региона. Среди участников был мэр Максим Пекарский. Градоначальник участвовал как представитель собственника муниципального имущества. Пекарскому поручили обеспечить исполнение договорных обязательств по аренде и пользованию сетями газоснабжения. На запрос URA.RU Пекарский не ответил. В его пресс-службе сообщили, что решение о расторжении договоров с компанией «УГС-Финанс» не принято. Нарекания жителей были связаны с неудовлетворительной, по их мнению, работой нанятого подрядчика. В частности, в марте еще не уволившиеся сотрудники фирмы три дня заставили сидеть без тепла владельцев домов частного сектора на улицах Нагорных. Деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы. Проверку взаимодействия властей и «УГС-Финанс» назначили в СКР. Из-за путаницы с обслуживанием газовых сетей, которые фирма получила в основном в безвозмездное пользование, суды рассматривают ряд исков от бывшего подрядчика.