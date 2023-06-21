На мэрию Златоуста подали в суд из-за путаницы с обслуживанием взрывоопасных объектов

На мэрию Златоуста подали иск из-за путаницы с арендой газопроводов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Компания «Златоустгазстрой» требует от мэрии Златоуста (Челябинская область) признать расторгнутыми договоры аренды газопроводов, которые власти в одностороннем порядке продлили на неопределенный срок. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, судебное заседание назначено на конец июля.

«ООО „Златоустгазстрой“ обратилось с исковым заявлением к комитету по управлению имуществом ЗГО о признании недействительным одностороннего продления договоров аренды на неопределенный срок. Просит применить последствия недействительности договора в виде возврата денежных средств», — отмечается в материалах суда.

Как следует из иска (имеется в распоряжении URA.RU), срок действия двух договоров должен был закончиться в конце 2021 года. Перед этим «Златоустгазстрой» просил перевести статус отношений с аренды имущества на безвозмездное пользование: поступления от поставщика газа за обслуживание никак не перекрывались расходами на платежи по аренде. Мэрия не согласилась, и в ноябре газовики предупредили о разрыве отношений. Власти же продолжили считать договор действующим, причем продленным на неопределенный срок с начислением платы. Делали они это до сентября 2022 года, хотя еще в феврале документацию по сетям «Златоустгазстрой» передал представителям муниципалитета.

В марте мэрия объявила аукцион о поиске нового подрядчика. Найти его удалось лишь с четвертой попытки в августе. Тендер выиграла фирма «УГС-Финанс» с тремя сотрудниками в штате (в настоящее время остался один). Специалисты «Златоустгазстроя» в разговоре с URA.RU отметили: кто обслуживает сети в городе теперь, остается не ясным. Плату за обслуживание «УГС-Финанс» получать не может, поскольку нет статуса газораспределительной организации. При этом компания взяла в аренду 21 км газопровода, хотя «Златоустгазстрой» обслуживал более 357 км. Часть труб «УГС-Финанс» получил в безвозмездное пользование.

«Суд 5 июня поддержал позицию и законность требований комитета по управлению имуществом и отказал в удовлетворении исковых требований „Златоустгазстроя“. В настоящее время все муниципальные сети переданы по договорам „УГС-Финанс“. Договор аренды зарегистрирован в Росреестре», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

При этом, согласно принятому судебному решению, его суть напрямую не затронула вопроса о дате расторжения сделки, то есть споры об этом еще впереди. В мэрии теперь подчеркнули, что готовится аукцион для поиска подрядчика на обслуживание оставшихся 16 сетей. Власти собирались передать компании «УГС-Финанс» 100 км газопровода снова в безвозмездное пользование, но депутаты процесс заблокировали.