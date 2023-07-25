В городах ЯНАО перекроют улицы из-за прибытия православной святыни. Карта

В Салехарде и Лабытнанги перекроют улицы из-за прибытия мощей святого Георгия Победоносца

26 июля 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

В ЯНАО перекроют городские улицы из-за прибытия мощей св. Георгия Фото: Московец Илья © URA.RU В Салехард и Лабытнанги (ЯНАО) впервые прибудут мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православии покровителем небесного воинства. В связи с этим 26 и 27 июля в окружной столице закроют для автомобильного движения часть городских улиц, сообщает пресс-служба администрации Салехарда. «В столицу Ямала прибудет святыня — мощи Георгия Победоносца. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств на двух участках в разное время», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. С 16:00 26 июля до конца суток 27 июля будет закрыто автомобильное движение возле «Ямал-арены», где будут выставляться мощи святого. С 06:00 до 12:00 27 июля перекроют участки от проспекта Молодежи в сторону Парка Победы, от улицы Объездная в сторону Парка Победы. В Лабытнанги святыня прибудет 28 июля. Там с 05:30 до 14:30 будет изменена схема движения по улице Первомайская вблизи Храма. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО впервые прибудут мощи святого Георгия Победоносца. Святыню привезут авиабортом из Норильска. Перекрытие улиц в Салехарде 26 и 27 июля Фото: администрация Салехарда — https://t.me/salekhard_admin/13489 Перекрытие улиц в Салехарде 27 июля Фото: Администрация Салехарда — https://t.me/salekhard_admin/13489 Перекрытие движения в Лабытнанги 28 июля Фото: администрация Лабытнанги — https://t.me/lbt_harp/8439

В Салехард и Лабытнанги (ЯНАО) впервые прибудут мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православии покровителем небесного воинства. В связи с этим 26 и 27 июля в окружной столице закроют для автомобильного движения часть городских улиц, сообщает пресс-служба администрации Салехарда. «В столицу Ямала прибудет святыня — мощи Георгия Победоносца. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств на двух участках в разное время», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. С 16:00 26 июля до конца суток 27 июля будет закрыто автомобильное движение возле «Ямал-арены», где будут выставляться мощи святого. С 06:00 до 12:00 27 июля перекроют участки от проспекта Молодежи в сторону Парка Победы, от улицы Объездная в сторону Парка Победы. В Лабытнанги святыня прибудет 28 июля. Там с 05:30 до 14:30 будет изменена схема движения по улице Первомайская вблизи Храма. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО впервые прибудут мощи святого Георгия Победоносца. Святыню привезут авиабортом из Норильска.