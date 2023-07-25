25 июля 2023
24 июля 2023

В городах ЯНАО перекроют улицы из-за прибытия православной святыни. Карта

В Салехарде и Лабытнанги перекроют улицы из-за прибытия мощей святого Георгия Победоносца
© Служба новостей «URA.RU»
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Ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца в Храме на крови. Екатеринбург, мощи георгия победоносца
В ЯНАО перекроют городские улицы из-за прибытия мощей св. Георгия Фото:

В Салехард и Лабытнанги (ЯНАО) впервые прибудут мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православии покровителем небесного воинства. В связи с этим 26 и 27 июля в окружной столице закроют для автомобильного движения часть городских улиц, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

«В столицу Ямала прибудет святыня — мощи Георгия Победоносца. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств на двух участках в разное время», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

С 16:00 26 июля до конца суток 27 июля будет закрыто автомобильное движение возле «Ямал-арены», где будут выставляться мощи святого. С 06:00 до 12:00 27 июля перекроют участки от проспекта Молодежи в сторону Парка Победы, от улицы Объездная в сторону Парка Победы.

В Лабытнанги святыня прибудет 28 июля. Там с 05:30 до 14:30 будет изменена схема движения по улице Первомайская вблизи Храма.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО впервые прибудут мощи святого Георгия Победоносца. Святыню привезут авиабортом из Норильска.

Перекрытие улиц в Салехарде 26 и 27 июля
Перекрытие улиц в Салехарде 26 и 27 июля
Фото:
Перекрытие улиц в Салехарде 27 июля
Перекрытие улиц в Салехарде 27 июля
Фото:
Перекрытие движения в Лабытнанги 28 июля
Перекрытие движения в Лабытнанги 28 июля
Фото:

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В Салехард и Лабытнанги (ЯНАО) впервые прибудут мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православии покровителем небесного воинства. В связи с этим 26 и 27 июля в окружной столице закроют для автомобильного движения часть городских улиц, сообщает пресс-служба администрации Салехарда. «В столицу Ямала прибудет святыня — мощи Георгия Победоносца. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств на двух участках в разное время», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. С 16:00 26 июля до конца суток 27 июля будет закрыто автомобильное движение возле «Ямал-арены», где будут выставляться мощи святого. С 06:00 до 12:00 27 июля перекроют участки от проспекта Молодежи в сторону Парка Победы, от улицы Объездная в сторону Парка Победы. В Лабытнанги святыня прибудет 28 июля. Там с 05:30 до 14:30 будет изменена схема движения по улице Первомайская вблизи Храма. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО впервые прибудут мощи святого Георгия Победоносца. Святыню привезут авиабортом из Норильска.
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