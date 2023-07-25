Возвращение отца стало лучшим подарком для дочери
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Чебаркуле (Челябинская область) отец вернулся с СВО в день рождения своей дочери. Для того, чтобы устроить сюрприз девочке, он надел костюм аниматора.
«Варя отмечала день рождения. Родители пригласили аниматоров. Один из персонажей снял костюм — в нем оказался отец девочки, который вернулся с СВО», — сообщает «31 канал».
От неожиданности девочка сначала расплакалась. После она бросилась на шею к отцу, которого не видела долгое время. Мужчина подарил дочке большой букет цветов. Но самым лучшим подарком для нее стало возвращение отца.
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