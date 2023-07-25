25 июля 2023

Челябинец вернулся с СВО на день рождения дочери. Видео

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Возвращение отца стало лучшим подарком для дочери Фото:
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В Чебаркуле (Челябинская область) отец вернулся с СВО в день рождения своей дочери. Для того, чтобы устроить сюрприз девочке, он надел костюм аниматора.

«Варя отмечала день рождения. Родители пригласили аниматоров. Один из персонажей снял костюм — в нем оказался отец девочки, который вернулся с СВО», — сообщает «31 канал».

От неожиданности девочка сначала расплакалась. После она бросилась на шею к отцу, которого не видела долгое время. Мужчина подарил дочке большой букет цветов. Но самым лучшим подарком для нее стало возвращение отца.

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В Чебаркуле (Челябинская область) отец вернулся с СВО в день рождения своей дочери. Для того, чтобы устроить сюрприз девочке, он надел костюм аниматора. «Варя отмечала день рождения. Родители пригласили аниматоров. Один из персонажей снял костюм — в нем оказался отец девочки, который вернулся с СВО», — сообщает «31 канал». От неожиданности девочка сначала расплакалась. После она бросилась на шею к отцу, которого не видела долгое время. Мужчина подарил дочке большой букет цветов. Но самым лучшим подарком для нее стало возвращение отца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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