В курганском правительстве засекретили данные по премиям замов

В правительстве Курганской области не смогли предоставить информацию по премиям, которые получили заместители губернатора Вадима Шумкова за первое полугодие. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU объяснили, что информация по премиям не относится к их деятельности.
«Запрашиваемая информация не относится к деятельности департамента информационной и внутренней политики Курганской области», — ответили в департаменте URA.RU в ответ на запрос, кто из заместителей получил премии и в каком количестве. В связи с этим URA.RU направило запрос на имя губернатора Вадима Шумкова. После получения ответа новость будет дополнена.
Ранее URA.RU сообщало, что один из заместителей губернатора получил за первое полугодие премию в размере миллиона рублей. Источники URA.RU считают такое решение странным, учитывая то, что сейчас деньги нужны, в том числе, для помощи погорельцам.
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