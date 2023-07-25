В курганском правительстве засекретили данные по премиям замов

26 июля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Премия одного из заместителей составила около миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве Курганской области не смогли предоставить информацию по премиям, которые получили заместители губернатора Вадима Шумкова за первое полугодие. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU объяснили, что информация по премиям не относится к их деятельности. «Запрашиваемая информация не относится к деятельности департамента информационной и внутренней политики Курганской области», — ответили в департаменте URA.RU в ответ на запрос, кто из заместителей получил премии и в каком количестве. В связи с этим URA.RU направило запрос на имя губернатора Вадима Шумкова. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU сообщало, что один из заместителей губернатора получил за первое полугодие премию в размере миллиона рублей. Источники URA.RU считают такое решение странным, учитывая то, что сейчас деньги нужны, в том числе, для помощи погорельцам.

В правительстве Курганской области не смогли предоставить информацию по премиям, которые получили заместители губернатора Вадима Шумкова за первое полугодие. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU объяснили, что информация по премиям не относится к их деятельности. «Запрашиваемая информация не относится к деятельности департамента информационной и внутренней политики Курганской области», — ответили в департаменте URA.RU в ответ на запрос, кто из заместителей получил премии и в каком количестве. В связи с этим URA.RU направило запрос на имя губернатора Вадима Шумкова. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU сообщало, что один из заместителей губернатора получил за первое полугодие премию в размере миллиона рублей. Источники URA.RU считают такое решение странным, учитывая то, что сейчас деньги нужны, в том числе, для помощи погорельцам.