25 июля 2023

В курганском правительстве засекретили данные по премиям замов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Премия одного из заместителей составила около миллиона рублей Фото:

В правительстве Курганской области не смогли предоставить информацию по премиям, которые получили заместители губернатора Вадима Шумкова за первое полугодие. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU объяснили, что информация по премиям не относится к их деятельности.

«Запрашиваемая информация не относится к деятельности департамента информационной и внутренней политики Курганской области», — ответили в департаменте URA.RU в ответ на запрос, кто из заместителей получил премии и в каком количестве. В связи с этим URA.RU направило запрос на имя губернатора Вадима Шумкова. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU сообщало, что один из заместителей губернатора получил за первое полугодие премию в размере миллиона рублей. Источники URA.RU считают такое решение странным, учитывая то, что сейчас деньги нужны, в том числе, для помощи погорельцам.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В правительстве Курганской области не смогли предоставить информацию по премиям, которые получили заместители губернатора Вадима Шумкова за первое полугодие. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU объяснили, что информация по премиям не относится к их деятельности. «Запрашиваемая информация не относится к деятельности департамента информационной и внутренней политики Курганской области», — ответили в департаменте URA.RU в ответ на запрос, кто из заместителей получил премии и в каком количестве. В связи с этим URA.RU направило запрос на имя губернатора Вадима Шумкова. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU сообщало, что один из заместителей губернатора получил за первое полугодие премию в размере миллиона рублей. Источники URA.RU считают такое решение странным, учитывая то, что сейчас деньги нужны, в том числе, для помощи погорельцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...