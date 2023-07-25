25 июля 2023

Глава челябинского района помог водителю и пассажирам, попавшим в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Тимофеев вызвал скорую помощь и дождался медиков, чтобы передать пострадавших Фото:

Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев потушил горящий автомобиль и оказал первую помощь пострадавшим в ДТП, очевидцем которого он стал. Об этом 26 юля URA.RU сообщили источники в правительстве региона.

«ДТП произошло 22 июля около села Чукса в Пластовском районе. Автомобиль под управлением 19-летнего молодого человека вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, пока не въехал в дерево. Очевидцем происшествия стал глава Нагайбакского района Тимофеев. Он потушил горящий автомобиль, вызвал скорую и оказал пострадавшим первую помощь», — уточнил источник.

Тимофеев оставался на месте ДТП, пока не дождался скорой помощи. Водитель и три пассажира получили тяжелой и средней тяжести травмы. О том, что пострадавшим помог глава района, стало известно случайно.

«Сам Тимофеев об этом никому не сообщил. Узнали из сводки», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе администрации Нагайбакского района прокомментировать не смогли. Ничего о произошедшем тоже не знали. Глава возвращался с 45-х сельских спортивных игр «Золотой колос», когда стал свидетелем происшествия. Мероприятия проходили в селе Долгодеревенское Сосновского района с 21 по 23 июля.

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Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев потушил горящий автомобиль и оказал первую помощь пострадавшим в ДТП, очевидцем которого он стал. Об этом 26 юля URA.RU сообщили источники в правительстве региона. «ДТП произошло 22 июля около села Чукса в Пластовском районе. Автомобиль под управлением 19-летнего молодого человека вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, пока не въехал в дерево. Очевидцем происшествия стал глава Нагайбакского района Тимофеев. Он потушил горящий автомобиль, вызвал скорую и оказал пострадавшим первую помощь», — уточнил источник. Тимофеев оставался на месте ДТП, пока не дождался скорой помощи. Водитель и три пассажира получили тяжелой и средней тяжести травмы. О том, что пострадавшим помог глава района, стало известно случайно. «Сам Тимофеев об этом никому не сообщил. Узнали из сводки», — пояснил инсайдер. В пресс-службе администрации Нагайбакского района прокомментировать не смогли. Ничего о произошедшем тоже не знали. Глава возвращался с 45-х сельских спортивных игр «Золотой колос», когда стал свидетелем происшествия. Мероприятия проходили в селе Долгодеревенское Сосновского района с 21 по 23 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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