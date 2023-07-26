Российские власти готовят Крым к росту турпотока после СВО

Барзыкин: развитие инфраструктуры Крыма обеспечит рост турпотока после СВО

26 июля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Власти РФ воспользуются временным снижением турпотока для развития отрасли в Крыму Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Власти РФ готовят туристическую индустрию Крыма к росту потока отдыхающих после окончания спецоперации на Украине. Так вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил URA.RU итоги встречи вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с главой республики Сергеем Аксеновым. По словам эксперта, временное снижение турпотока в республику власти используют для развития курортов и улучшения условий отдыха. «Ситуация непростая, но власти выделяют средства на решение вопросов транспортной логистики, строительство модульных гостиниц, инфраструктуры. И мы видим, что транспортная логистика альтернативно настраивается: паром, объездной путь. Это даст такой синергетический эффект: еще и территории начнут развиваться. Поэтому к тому времени, когда восстановится авиасообщение [после окончания СВО], потенциал будет не только сохранен, но и приумножен. Имею в виду гостиницы, маршруты, досуг, объекты показа — все, что можно развивать и сегодня. Такой комплекс мер обеспечит в будущем рост потока туристов в Крым», — сказал Барзыкин. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым, из федерального бюджета на развитие туристической отрасли в Крыму в этом году будет направлено более 2,7 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году. Статья по теме Россияне смогут отдыхать на море круглый год не покидая страну «С начала 2023 года в Крыму отдохнули 2,4 миллиона туристов. Эти показатели ниже прошлого года. Тем не менее, системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности. Предприятия турсектора смогут сохранить свои коллективы и продолжить вести бизнес по приему отдыхающих. Таким образом, будем и дальше вместе работать над тем, чтобы по поручению президента создавать комфортные и доступные условия отдыха для россиян», — отметил вице-премьер. В свою очередь Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль. «В Крыму находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. А в целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 тысяч. Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ готовят туристическую индустрию Крыма к росту потока отдыхающих после окончания спецоперации на Украине. Так вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил URA.RU итоги встречи вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с главой республики Сергеем Аксеновым. По словам эксперта, временное снижение турпотока в республику власти используют для развития курортов и улучшения условий отдыха. «Ситуация непростая, но власти выделяют средства на решение вопросов транспортной логистики, строительство модульных гостиниц, инфраструктуры. И мы видим, что транспортная логистика альтернативно настраивается: паром, объездной путь. Это даст такой синергетический эффект: еще и территории начнут развиваться. Поэтому к тому времени, когда восстановится авиасообщение [после окончания СВО], потенциал будет не только сохранен, но и приумножен. Имею в виду гостиницы, маршруты, досуг, объекты показа — все, что можно развивать и сегодня. Такой комплекс мер обеспечит в будущем рост потока туристов в Крым», — сказал Барзыкин. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым, из федерального бюджета на развитие туристической отрасли в Крыму в этом году будет направлено более 2,7 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году. «С начала 2023 года в Крыму отдохнули 2,4 миллиона туристов. Эти показатели ниже прошлого года. Тем не менее, системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности. Предприятия турсектора смогут сохранить свои коллективы и продолжить вести бизнес по приему отдыхающих. Таким образом, будем и дальше вместе работать над тем, чтобы по поручению президента создавать комфортные и доступные условия отдыха для россиян», — отметил вице-премьер. В свою очередь Аксенов рассказал про разработку дополнительных программ, которые позволят привлечь туристов и поддержать отрасль. «В Крыму находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест. А в целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 тысяч. Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе», — подчеркнул он.