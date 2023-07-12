Россияне смогут отдыхать на море круглый год не покидая страну

Новые курорты решат проблемы Крыма и Анапы

12 июля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

В России создадут доступные для простых граждан круглогодичные морские курорты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти РФ создадут доступные для простых граждан круглогодичные морские курорты по всей стране. Это позволит удовлетворить возросший спрос на отдых в России, а также разгрузить пляжи Анапы и избавиться от пробок в Крым. Так эксперты объяснили URA.RU итоги заседания комиссии по развитию туризма во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Кроме того, проекты будут способствовать развитию дорог и ЖКХ в регионах, а инвесторы смогут выгодно вложить деньги внутри страны, считают аналитики. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году создать на территории страны федеральные круглогодичные морские курорты, которые смогут вместить 10 млн человек. Процесс выполнения поставленной задачи обсудили на заседании президиума в расширенном составе правительственной комиссии по развитию туризма. Чернышенко отметил, что создание мест отдыха планируется на Азовском, Балтийском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также озере Байкал. Всего к 2030 году внутренний турпоток должен составить 140 млн человек. «Десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку. В планах — создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», — подчеркнул вице-премьер. На заседании правительственной комиссии по развитию туризма обсудили создание круглогодичных морских курортов на 10 млн человек Фото с сайта government.ru Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что для реализации проектов важно сохранить меры поддержки инвесторов, которые реализуются правительством РФ. Также будет строиться обеспечивающая инфраструктура (коммуникации, энергетика и подъездные дороги) и предоставляться льготные кредиты. Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток). Также на заседании обсудили развитие курорта «Приморск» в Запорожской области. Там планируется создать бальнеологический комплекс с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. В рамках этого проекта планируется привлечь 31 млрд рублей частных инвестиций и создать порядка тысячи гостиничных номеров. В Приморском крае растет спрос на услуги в сфере яхтинга и серфинга Фото: Сергей Русанов © URA.RU Приоритет при определении мест будущих морских курортов отдавался территориям с действующим режимом особой экономической зоны, который предоставляет налоговые льготы для инвесторов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил, что проработана концепция курорта, включающая гостиницы, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры. Проект рассчитан на полмиллиона туристов в год. Общая площадь — более 150 га, объем инвестиций может превысить 30 млрд рублей. «Японское море обладает огромным потенциалом для яхтинга. Мы подобрали земельный участок в Хасанском округе, вблизи которого находится множество туристических достопримечательностей и природных объектов. Время в пути до аэропорта — менее трех часов, есть железнодорожная ветка, соединяющая с Транссибом. В часе езды находится граница, где проживают около 50 миллионов китайских жителей провинции Цзилинь и нет выходов в море. Это хорошие перспективы для использования международного туризма», — сказал Кожемяко. Статья по теме В Донбассе закладывают основу для будущего роста экономики Правительство РФ презентовало проекты, которые позволят инвесторам выгодно вложить деньги внутри страны, считают эксперты. Руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко уверен, что в идее создания круглогодичных морских курортов сошлись интересы трех сторон — запрос общества на отдых, желание выгодно вложить свободный капитал у инвесторов и желание государства создать суверенную национальную туристическую сферу. «Индустрия морского отдыха для небогатых россиян в стране отсутствует. А запрос велик — переполненные пляжи Анапы и пробки в Крым живое тому доказательство. В то же время вывод капитала существенно ограничен, и в стране появились свободные деньги, которые власти предлагают их обладателям вложить в прибыльный надежный бизнес внутри страны. Государство здесь выступает некоторым гарантом стабильности», — сказал политолог. На развитие курорта «Приморск» в Запорожской области планируется привлечь 31 млрд рублей частных инвестиций Фото: Михаил Калянов © URA.RU Серенко также отметил, что предложенные проекты — это существенный толчок в сторону модернизации и суверенизации туризма в России. «Индустрия развлечений не бывает убыточной, курорты будут себя окупать. Эта индустрия не только удовлетворит внутренний спрос на отдых, но и станет важным фактором социальной стабильности. Люди, утратив возможность выезда куда-либо, должны получить альтернативу внутри. Иначе проблемы с отдыхом вызовут социальную напряженность», — пояснил он. Зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов подчеркнул, что власти ускорили реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из-за возросшей потребности в местах отдыха. «Это связано с недружественными действиями стран, куда ездили наши туристы. Потребность во внутренних курортах увеличилась, и создание новых позволит разгрузить уже существующие традиционные места отдыха. На это выделены средства и с помощью корпорации „Туризм.РФ“ идет проектирование этих курортов. В ближайшее время мы увидим результат», — заверил Кривоносов. По словам исполнительного директора АНО Институт развития региональных проблем Натальи Линдигрин, в будущем новые курорты будут обеспечивать не только потребности внутреннего туризма, но и станут привлекательными для иностранцев. «В России традиционно развивается летний морской отдых. Но круглогодичный даст несоразмерно большие охваты. А развитие таких знаковых мест, как Байкал, привлечет не только российских, но и зарубежных туристов», — подчеркнула она. Статья по теме Санкции раскрыли потенциал крупной отрасли России Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян уверен, что сопутствующая цель заявленных проектов — подтянуть дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство регионов. «Как показывает опыт Олимпиады в Сочи, мало кому нужны сами спортивные объекты, а вот аэропорты, гостиницы, трансферы и гиды нужны. Равно как и проработанные вопросы с питанием, туристическими маршрутами и так далее. Новые курорты расширят возможности для относительно доступного отдыха внутри страны. Сегодня не всем по карману слетать на Байкал или в Сочи», — резюмировал Кирьян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ создадут доступные для простых граждан круглогодичные морские курорты по всей стране. Это позволит удовлетворить возросший спрос на отдых в России, а также разгрузить пляжи Анапы и избавиться от пробок в Крым. Так эксперты объяснили URA.RU итоги заседания комиссии по развитию туризма во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Кроме того, проекты будут способствовать развитию дорог и ЖКХ в регионах, а инвесторы смогут выгодно вложить деньги внутри страны, считают аналитики. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году создать на территории страны федеральные круглогодичные морские курорты, которые смогут вместить 10 млн человек. Процесс выполнения поставленной задачи обсудили на заседании президиума в расширенном составе правительственной комиссии по развитию туризма. Чернышенко отметил, что создание мест отдыха планируется на Азовском, Балтийском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также озере Байкал. Всего к 2030 году внутренний турпоток должен составить 140 млн человек. «Десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку. В планах — создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», — подчеркнул вице-премьер. Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что для реализации проектов важно сохранить меры поддержки инвесторов, которые реализуются правительством РФ. Также будет строиться обеспечивающая инфраструктура (коммуникации, энергетика и подъездные дороги) и предоставляться льготные кредиты. Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток). Приоритет при определении мест будущих морских курортов отдавался территориям с действующим режимом особой экономической зоны, который предоставляет налоговые льготы для инвесторов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил, что проработана концепция курорта, включающая гостиницы, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры. Проект рассчитан на полмиллиона туристов в год. Общая площадь — более 150 га, объем инвестиций может превысить 30 млрд рублей. «Японское море обладает огромным потенциалом для яхтинга. Мы подобрали земельный участок в Хасанском округе, вблизи которого находится множество туристических достопримечательностей и природных объектов. Время в пути до аэропорта — менее трех часов, есть железнодорожная ветка, соединяющая с Транссибом. В часе езды находится граница, где проживают около 50 миллионов китайских жителей провинции Цзилинь и нет выходов в море. Это хорошие перспективы для использования международного туризма», — сказал Кожемяко. Правительство РФ презентовало проекты, которые позволят инвесторам выгодно вложить деньги внутри страны, считают эксперты. Руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко уверен, что в идее создания круглогодичных морских курортов сошлись интересы трех сторон — запрос общества на отдых, желание выгодно вложить свободный капитал у инвесторов и желание государства создать суверенную национальную туристическую сферу. Серенко также отметил, что предложенные проекты — это существенный толчок в сторону модернизации и суверенизации туризма в России. «Индустрия развлечений не бывает убыточной, курорты будут себя окупать. Эта индустрия не только удовлетворит внутренний спрос на отдых, но и станет важным фактором социальной стабильности. Люди, утратив возможность выезда куда-либо, должны получить альтернативу внутри. Иначе проблемы с отдыхом вызовут социальную напряженность», — пояснил он. Зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов подчеркнул, что власти ускорили реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из-за возросшей потребности в местах отдыха. «Это связано с недружественными действиями стран, куда ездили наши туристы. Потребность во внутренних курортах увеличилась, и создание новых позволит разгрузить уже существующие традиционные места отдыха. На это выделены средства и с помощью корпорации „Туризм.РФ“ идет проектирование этих курортов. В ближайшее время мы увидим результат», — заверил Кривоносов. По словам исполнительного директора АНО Институт развития региональных проблем Натальи Линдигрин, в будущем новые курорты будут обеспечивать не только потребности внутреннего туризма, но и станут привлекательными для иностранцев. «В России традиционно развивается летний морской отдых. Но круглогодичный даст несоразмерно большие охваты. А развитие таких знаковых мест, как Байкал, привлечет не только российских, но и зарубежных туристов», — подчеркнула она. Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян уверен, что сопутствующая цель заявленных проектов — подтянуть дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство регионов. «Как показывает опыт Олимпиады в Сочи, мало кому нужны сами спортивные объекты, а вот аэропорты, гостиницы, трансферы и гиды нужны. Равно как и проработанные вопросы с питанием, туристическими маршрутами и так далее. Новые курорты расширят возможности для относительно доступного отдыха внутри страны. Сегодня не всем по карману слетать на Байкал или в Сочи», — резюмировал Кирьян.