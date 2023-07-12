Россияне смогут отдыхать на море круглый год не покидая страну

Власти РФ создадут доступные для простых граждан круглогодичные морские курорты по всей стране. Это позволит удовлетворить возросший спрос на отдых в России, а также разгрузить пляжи Анапы и избавиться от пробок в Крым. Так эксперты объяснили URA.RU итоги заседания комиссии по развитию туризма во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Кроме того, проекты будут способствовать развитию дорог и ЖКХ в регионах, а инвесторы смогут выгодно вложить деньги внутри страны, считают аналитики.
Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году создать на территории страны федеральные круглогодичные морские курорты, которые смогут вместить 10 млн человек. Процесс выполнения поставленной задачи обсудили на заседании президиума в расширенном составе правительственной комиссии по развитию туризма. Чернышенко отметил, что создание мест отдыха планируется на Азовском, Балтийском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также озере Байкал. Всего к 2030 году внутренний турпоток должен составить 140 млн человек. «Десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку. В планах — создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», — подчеркнул вице-премьер.
Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что для реализации проектов важно сохранить меры поддержки инвесторов, которые реализуются правительством РФ. Также будет строиться обеспечивающая инфраструктура (коммуникации, энергетика и подъездные дороги) и предоставляться льготные кредиты. Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток).
Также на заседании обсудили развитие курорта «Приморск» в Запорожской области. Там планируется создать бальнеологический комплекс с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. В рамках этого проекта планируется привлечь 31 млрд рублей частных инвестиций и создать порядка тысячи гостиничных номеров.
Приоритет при определении мест будущих морских курортов отдавался территориям с действующим режимом особой экономической зоны, который предоставляет налоговые льготы для инвесторов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил, что проработана концепция курорта, включающая гостиницы, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры. Проект рассчитан на полмиллиона туристов в год. Общая площадь — более 150 га, объем инвестиций может превысить 30 млрд рублей.
«Японское море обладает огромным потенциалом для яхтинга. Мы подобрали земельный участок в Хасанском округе, вблизи которого находится множество туристических достопримечательностей и природных объектов. Время в пути до аэропорта — менее трех часов, есть железнодорожная ветка, соединяющая с Транссибом. В часе езды находится граница, где проживают около 50 миллионов китайских жителей провинции Цзилинь и нет выходов в море. Это хорошие перспективы для использования международного туризма», — сказал Кожемяко.
Правительство РФ презентовало проекты, которые позволят инвесторам выгодно вложить деньги внутри страны, считают эксперты. Руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко уверен, что в идее создания круглогодичных морских курортов сошлись интересы трех сторон — запрос общества на отдых, желание выгодно вложить свободный капитал у инвесторов и желание государства создать суверенную национальную туристическую сферу.
«Индустрия морского отдыха для небогатых россиян в стране отсутствует. А запрос велик — переполненные пляжи Анапы и пробки в Крым живое тому доказательство. В то же время вывод капитала существенно ограничен, и в стране появились свободные деньги, которые власти предлагают их обладателям вложить в прибыльный надежный бизнес внутри страны. Государство здесь выступает некоторым гарантом стабильности», — сказал политолог.
Серенко также отметил, что предложенные проекты — это существенный толчок в сторону модернизации и суверенизации туризма в России. «Индустрия развлечений не бывает убыточной, курорты будут себя окупать. Эта индустрия не только удовлетворит внутренний спрос на отдых, но и станет важным фактором социальной стабильности. Люди, утратив возможность выезда куда-либо, должны получить альтернативу внутри. Иначе проблемы с отдыхом вызовут социальную напряженность», — пояснил он.
Зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов подчеркнул, что власти ускорили реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из-за возросшей потребности в местах отдыха. «Это связано с недружественными действиями стран, куда ездили наши туристы. Потребность во внутренних курортах увеличилась, и создание новых позволит разгрузить уже существующие традиционные места отдыха. На это выделены средства и с помощью корпорации „Туризм.РФ“ идет проектирование этих курортов. В ближайшее время мы увидим результат», — заверил Кривоносов.
По словам исполнительного директора АНО Институт развития региональных проблем Натальи Линдигрин, в будущем новые курорты будут обеспечивать не только потребности внутреннего туризма, но и станут привлекательными для иностранцев. «В России традиционно развивается летний морской отдых. Но круглогодичный даст несоразмерно большие охваты. А развитие таких знаковых мест, как Байкал, привлечет не только российских, но и зарубежных туристов», — подчеркнула она.
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян уверен, что сопутствующая цель заявленных проектов — подтянуть дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство регионов. «Как показывает опыт Олимпиады в Сочи, мало кому нужны сами спортивные объекты, а вот аэропорты, гостиницы, трансферы и гиды нужны. Равно как и проработанные вопросы с питанием, туристическими маршрутами и так далее. Новые курорты расширят возможности для относительно доступного отдыха внутри страны. Сегодня не всем по карману слетать на Байкал или в Сочи», — резюмировал Кирьян.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.