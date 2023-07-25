Тюменская ЕР сняла очередного кандидата с выборов в гордуму

Кандидат в гордуму Тюмени от ЕР Аксенов снят с выборов из-за судимости

26 июля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

На 15 одномандатном округе в гордуму Тюмени не будет кандидата от ЕР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Тюменская ЕР сняла с выборов в гордуму кандидата Максима Аксенова. По данным URA.RU, у лидера праймериз по 15 одномандатному округу Максима Аксенова обнаружилась судимость, которую ранее он скрыл от исполкома партии. «15 округ останется без кандидата от „Единой России“. Аксенова выдвигать не будут. В справке, которую он подавал на предварительное голосование, данные о судимости отсутствовали. Однако позже все вскрылось. По слухам, Аксенов участвовал в драке, в которой нанес сильные травмы», — сообщил инсайдер агентства. В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что кандидат снимается с выборов. Там сообщили, что Аксенов написал заявление об отказе в связи с семейными обстоятельствами. Аксенов — уже второй победитель праймериз в гордуму Тюмени, скрывший от исполкома партию судимость. Ранее такие сведения не предоставил известный тренер по мини-футболу Денис Абышев, занявший 6 место в партсписке «Единой России» по итогам праймериз.

Тюменская ЕР сняла с выборов в гордуму кандидата Максима Аксенова. По данным URA.RU, у лидера праймериз по 15 одномандатному округу Максима Аксенова обнаружилась судимость, которую ранее он скрыл от исполкома партии. «15 округ останется без кандидата от „Единой России“. Аксенова выдвигать не будут. В справке, которую он подавал на предварительное голосование, данные о судимости отсутствовали. Однако позже все вскрылось. По слухам, Аксенов участвовал в драке, в которой нанес сильные травмы», — сообщил инсайдер агентства. В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что кандидат снимается с выборов. Там сообщили, что Аксенов написал заявление об отказе в связи с семейными обстоятельствами. Аксенов — уже второй победитель праймериз в гордуму Тюмени, скрывший от исполкома партию судимость. Ранее такие сведения не предоставил известный тренер по мини-футболу Денис Абышев, занявший 6 место в партсписке «Единой России» по итогам праймериз.