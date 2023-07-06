Проходной кандидат в гордуму Тюмени скрыл от «Единой России» судимость

Тренер по мини-футболу Денис Абышев выбыл из партсписка ЕР в гордуму Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский тренер по мини-футболу Денис Абышев выбился в лидеры праймериз «Единой России», но скрыл от руководства партии свою судимость, из-за чего вышел из списка. Об этом URA.RU сообщил источник в тюменских политических кругах.

«Абышев оказался на проходном месте. Перед ним три человека потенциально уже оказались от мандата. По итогам выборов он оказался бы на третьем месте. Однако перед партконференцией, на которой должны были утвердить список, выяснилось: у Абышева темное прошлое и судимость. Пришлось ему отказаться от места в списке, в партии попросили. Вокруг него там — известные политики, учитель года и герой России», — сообщают инсайдеры.

Агентство связалось с исполкомом тюменской «Единой России». Там сообщили, что выход Абышева из списка связан с его личным желанием: он перешел на новую работу.

По данным агентства, Абышева попросили отказаться от вхождения в список и участия в выборах в гордуму Тюмени. Ранее агентство писало, что от мандата в гордуме откажутся еще три кандидата из партсписка: учитель года Екатерина Костылева, школьный учитель Эльвира Амирова и герой России Рустам Сайфуллин.