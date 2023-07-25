25 июля 2023

Тюменские бизнесмены провоцируют «потребительский экстремизм»

Председатель союза медиаторов Тюмени Матвеева предложила решать споры с клиентом мирным путем
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, портфель, судебное заседание, суд, административный спор
По мнению профессиональных медиаторов, 99% конфликтов можно разрешить в досудебном порядке Фото:

Тюменские предприниматели самостоятельно провоцируют потребителей на «экстремизм» своей манерой общения и неумением выходить из конфликтов в досудебном порядке. Об этом URA.RU рассказала руководитель тюменского отделения союза профессиональных медиаторов «М2В» Жанна Матвеева.

«Реальных „экстремистов“ среди потребителей не больше двух процентов. В остальных случаях конфликты запросто решаются в досудебном порядке. Просто часть предпринимателей не знают, как. А остальные считают свои методы общения с потребителем нормальными и к переговорщикам не обращаются. А на самом деле единственный, кто выигрывает на „потребительском экстремизме“ — это юрист, который сопровождает проблемного потребителя», — пояснила в беседе с URA.RU Матвеева.

По ее мнению, реальный судебный конфликт зачастую не выгоден ни клиенту, ни бизнесу. «Просто надо уметь вытащить на поверхность реальную претензию и реальный запрос клиента, именно об этом рассказываем предпринимателям на экспертных сессиях торгово-промышленной палаты», — добавила Матвеева.

Так же она сообщила, что одной из самых трудных в отношении «экстремизма» потребителей сфер является строительство. Ранее URA.RU рассказало, что после отмены антикризисных послаблений тюменские застройщики ждут волну судебных разбирательств.

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Тюменские предприниматели самостоятельно провоцируют потребителей на «экстремизм» своей манерой общения и неумением выходить из конфликтов в досудебном порядке. Об этом URA.RU рассказала руководитель тюменского отделения союза профессиональных медиаторов «М2В» Жанна Матвеева. «Реальных „экстремистов“ среди потребителей не больше двух процентов. В остальных случаях конфликты запросто решаются в досудебном порядке. Просто часть предпринимателей не знают, как. А остальные считают свои методы общения с потребителем нормальными и к переговорщикам не обращаются. А на самом деле единственный, кто выигрывает на „потребительском экстремизме“ — это юрист, который сопровождает проблемного потребителя», — пояснила в беседе с URA.RU Матвеева. По ее мнению, реальный судебный конфликт зачастую не выгоден ни клиенту, ни бизнесу. «Просто надо уметь вытащить на поверхность реальную претензию и реальный запрос клиента, именно об этом рассказываем предпринимателям на экспертных сессиях торгово-промышленной палаты», — добавила Матвеева. Так же она сообщила, что одной из самых трудных в отношении «экстремизма» потребителей сфер является строительство. Ранее URA.RU рассказало, что после отмены антикризисных послаблений тюменские застройщики ждут волну судебных разбирательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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