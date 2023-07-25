Тюменские бизнесмены провоцируют «потребительский экстремизм»

Председатель союза медиаторов Тюмени Матвеева предложила решать споры с клиентом мирным путем

26 июля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

По мнению профессиональных медиаторов, 99% конфликтов можно разрешить в досудебном порядке Фото: Московец Илья © URA.RU Тюменские предприниматели самостоятельно провоцируют потребителей на «экстремизм» своей манерой общения и неумением выходить из конфликтов в досудебном порядке. Об этом URA.RU рассказала руководитель тюменского отделения союза профессиональных медиаторов «М2В» Жанна Матвеева. «Реальных „экстремистов“ среди потребителей не больше двух процентов. В остальных случаях конфликты запросто решаются в досудебном порядке. Просто часть предпринимателей не знают, как. А остальные считают свои методы общения с потребителем нормальными и к переговорщикам не обращаются. А на самом деле единственный, кто выигрывает на „потребительском экстремизме“ — это юрист, который сопровождает проблемного потребителя», — пояснила в беседе с URA.RU Матвеева. По ее мнению, реальный судебный конфликт зачастую не выгоден ни клиенту, ни бизнесу. «Просто надо уметь вытащить на поверхность реальную претензию и реальный запрос клиента, именно об этом рассказываем предпринимателям на экспертных сессиях торгово-промышленной палаты», — добавила Матвеева. Так же она сообщила, что одной из самых трудных в отношении «экстремизма» потребителей сфер является строительство. Ранее URA.RU рассказало, что после отмены антикризисных послаблений тюменские застройщики ждут волну судебных разбирательств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские предприниматели самостоятельно провоцируют потребителей на «экстремизм» своей манерой общения и неумением выходить из конфликтов в досудебном порядке. Об этом URA.RU рассказала руководитель тюменского отделения союза профессиональных медиаторов «М2В» Жанна Матвеева. «Реальных „экстремистов“ среди потребителей не больше двух процентов. В остальных случаях конфликты запросто решаются в досудебном порядке. Просто часть предпринимателей не знают, как. А остальные считают свои методы общения с потребителем нормальными и к переговорщикам не обращаются. А на самом деле единственный, кто выигрывает на „потребительском экстремизме“ — это юрист, который сопровождает проблемного потребителя», — пояснила в беседе с URA.RU Матвеева. По ее мнению, реальный судебный конфликт зачастую не выгоден ни клиенту, ни бизнесу. «Просто надо уметь вытащить на поверхность реальную претензию и реальный запрос клиента, именно об этом рассказываем предпринимателям на экспертных сессиях торгово-промышленной палаты», — добавила Матвеева. Так же она сообщила, что одной из самых трудных в отношении «экстремизма» потребителей сфер является строительство. Ранее URA.RU рассказало, что после отмены антикризисных послаблений тюменские застройщики ждут волну судебных разбирательств.