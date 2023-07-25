Тюменские бизнесмены провоцируют «потребительский экстремизм»

Тюменские предприниматели самостоятельно провоцируют потребителей на «экстремизм» своей манерой общения и неумением выходить из конфликтов в досудебном порядке. Об этом URA.RU рассказала руководитель тюменского отделения союза профессиональных медиаторов «М2В» Жанна Матвеева.
«Реальных „экстремистов“ среди потребителей не больше двух процентов. В остальных случаях конфликты запросто решаются в досудебном порядке. Просто часть предпринимателей не знают, как. А остальные считают свои методы общения с потребителем нормальными и к переговорщикам не обращаются. А на самом деле единственный, кто выигрывает на „потребительском экстремизме“ — это юрист, который сопровождает проблемного потребителя», — пояснила в беседе с URA.RU Матвеева.
По ее мнению, реальный судебный конфликт зачастую не выгоден ни клиенту, ни бизнесу. «Просто надо уметь вытащить на поверхность реальную претензию и реальный запрос клиента, именно об этом рассказываем предпринимателям на экспертных сессиях торгово-промышленной палаты», — добавила Матвеева.
Так же она сообщила, что одной из самых трудных в отношении «экстремизма» потребителей сфер является строительство. Ранее URA.RU рассказало, что после отмены антикризисных послаблений тюменские застройщики ждут волну судебных разбирательств.
Тюменские предприниматели самостоятельно провоцируют потребителей на «экстремизм» своей манерой общения и неумением выходить из конфликтов в досудебном порядке. Об этом URA.RU рассказала руководитель тюменского отделения союза профессиональных медиаторов «М2В» Жанна Матвеева. «Реальных „экстремистов“ среди потребителей не больше двух процентов. В остальных случаях конфликты запросто решаются в досудебном порядке. Просто часть предпринимателей не знают, как. А остальные считают свои методы общения с потребителем нормальными и к переговорщикам не обращаются. А на самом деле единственный, кто выигрывает на „потребительском экстремизме“ — это юрист, который сопровождает проблемного потребителя», — пояснила в беседе с URA.RU Матвеева. По ее мнению, реальный судебный конфликт зачастую не выгоден ни клиенту, ни бизнесу. «Просто надо уметь вытащить на поверхность реальную претензию и реальный запрос клиента, именно об этом рассказываем предпринимателям на экспертных сессиях торгово-промышленной палаты», — добавила Матвеева. Так же она сообщила, что одной из самых трудных в отношении «экстремизма» потребителей сфер является строительство. Ранее URA.RU рассказало, что после отмены антикризисных послаблений тюменские застройщики ждут волну судебных разбирательств.