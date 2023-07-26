В Тюмени не могут найти зама для главного айтишника правительства

Тюменские власти семь месяцев не могут закрыть вакансию замдиректора департамента информатизации

26 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Станислав Логинов вынужден работать без заместителя уже более семи месяцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюменской области ищут заместителя для директора департамента информатизации региона Станислава Логинова, вакансия открыта уже более семи месяцев. Объявление о потребности в сотруднике размещено на портале «Работа в России». «Вакансия заместителя директора департамента информатизации Тюменской области. Заработная плата — 73 500 рублей», — говорится в обновленном объявлении на федеральном портале по поиску работы. Директором департамента, отвечающего за цифровое развитие и информационную защиту правительства области, с июня 2022 года является Станислав Логинов. Позиция его зама пустует уже не менее семи месяцев: в январе 2023 года на это место также искали сотрудника. Заместителю предстоит готовить письма, нормативные акты и заниматься аналитикой. В департаменте не рассматривают соискателей без высшего образования и, как минимум, двух лет работы по специальности.

В Тюменской области ищут заместителя для директора департамента информатизации региона Станислава Логинова, вакансия открыта уже более семи месяцев. Объявление о потребности в сотруднике размещено на портале «Работа в России». «Вакансия заместителя директора департамента информатизации Тюменской области. Заработная плата — 73 500 рублей», — говорится в обновленном объявлении на федеральном портале по поиску работы. Директором департамента, отвечающего за цифровое развитие и информационную защиту правительства области, с июня 2022 года является Станислав Логинов. Позиция его зама пустует уже не менее семи месяцев: в январе 2023 года на это место также искали сотрудника. Заместителю предстоит готовить письма, нормативные акты и заниматься аналитикой. В департаменте не рассматривают соискателей без высшего образования и, как минимум, двух лет работы по специальности.