В Тюмени не могут найти зама для главного айтишника правительства

Тюменские власти семь месяцев не могут закрыть вакансию замдиректора департамента информатизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Станислав Логинов вынужден работать без заместителя уже более семи месяцев Фото:

В Тюменской области ищут заместителя для директора департамента информатизации региона Станислава Логинова, вакансия открыта уже более семи месяцев. Объявление о потребности в сотруднике размещено на портале «Работа в России».

«Вакансия заместителя директора департамента информатизации Тюменской области. Заработная плата — 73 500 рублей», — говорится в обновленном объявлении на федеральном портале по поиску работы.

Директором департамента, отвечающего за цифровое развитие и информационную защиту правительства области, с июня 2022 года является Станислав Логинов. Позиция его зама пустует уже не менее семи месяцев: в январе 2023 года на это место также искали сотрудника.

Заместителю предстоит готовить письма, нормативные акты и заниматься аналитикой. В департаменте не рассматривают соискателей без высшего образования и, как минимум, двух лет работы по специальности.

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В Тюменской области ищут заместителя для директора департамента информатизации региона Станислава Логинова, вакансия открыта уже более семи месяцев. Объявление о потребности в сотруднике размещено на портале «Работа в России». «Вакансия заместителя директора департамента информатизации Тюменской области. Заработная плата — 73 500 рублей», — говорится в обновленном объявлении на федеральном портале по поиску работы. Директором департамента, отвечающего за цифровое развитие и информационную защиту правительства области, с июня 2022 года является Станислав Логинов. Позиция его зама пустует уже не менее семи месяцев: в январе 2023 года на это место также искали сотрудника. Заместителю предстоит готовить письма, нормативные акты и заниматься аналитикой. В департаменте не рассматривают соискателей без высшего образования и, как минимум, двух лет работы по специальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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