В Тюмени не могут найти зама для главного айтишника правительства

В Тюменской области ищут заместителя для директора департамента информатизации региона Станислава Логинова, вакансия открыта уже более семи месяцев. Объявление о потребности в сотруднике размещено на портале «Работа в России».
«Вакансия заместителя директора департамента информатизации Тюменской области. Заработная плата — 73 500 рублей», — говорится в обновленном объявлении на федеральном портале по поиску работы.
Директором департамента, отвечающего за цифровое развитие и информационную защиту правительства области, с июня 2022 года является Станислав Логинов. Позиция его зама пустует уже не менее семи месяцев: в январе 2023 года на это место также искали сотрудника.
Заместителю предстоит готовить письма, нормативные акты и заниматься аналитикой. В департаменте не рассматривают соискателей без высшего образования и, как минимум, двух лет работы по специальности.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.