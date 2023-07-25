25 июля 2023

В Салехард прилетел боец СВО, семья которого организовывает гуманитарные конвои. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Вишникин, участник боевых действий в зоне СВО. Курган , армия, служба по контракту, головной убор, сво
В Салехард прилетел в отпуск боец Илья Викторов Фото:

В Салехард прилетел военнослужащий, выполняющий задачи в зоне спецоперации, Илья Викторов. Семья бойца по собственной инициативе организовала сбор и доставку еды для военнослужащих, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«В город вернулся Илья Викторов — боец батальона „Кедр“, мобилизованный в сентябре прошлого года. Семья Викторовых по собственной инициативе организовала доставку провизии в зону СВО, старший брат Ильи лично сделал несколько рейсов за рулем грузовика», — сообщил в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Мэр лично встретился с отпускниками-военнослужащими. Бойцы выразили благодарность за меры поддержки, которые региональные власти оказывают бойцам, отдельно поблагодарив за покупку квадроциклов в подразделение.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехард прилетел доброволец Юрий Гергель. Позже, администрация Салехарда сообщила о прибытии военнослужащего Тимофея Тайшина.

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В Салехард прилетел военнослужащий, выполняющий задачи в зоне спецоперации, Илья Викторов. Семья бойца по собственной инициативе организовала сбор и доставку еды для военнослужащих, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «В город вернулся Илья Викторов — боец батальона „Кедр“, мобилизованный в сентябре прошлого года. Семья Викторовых по собственной инициативе организовала доставку провизии в зону СВО, старший брат Ильи лично сделал несколько рейсов за рулем грузовика», — сообщил в своем telegram-канале Алексей Титовский. Мэр лично встретился с отпускниками-военнослужащими. Бойцы выразили благодарность за меры поддержки, которые региональные власти оказывают бойцам, отдельно поблагодарив за покупку квадроциклов в подразделение. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехард прилетел доброволец Юрий Гергель. Позже, администрация Салехарда сообщила о прибытии военнослужащего Тимофея Тайшина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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