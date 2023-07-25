В Салехард прилетел в отпуск боец Илья Викторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехард прилетел военнослужащий, выполняющий задачи в зоне спецоперации, Илья Викторов. Семья бойца по собственной инициативе организовала сбор и доставку еды для военнослужащих, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«В город вернулся Илья Викторов — боец батальона „Кедр“, мобилизованный в сентябре прошлого года. Семья Викторовых по собственной инициативе организовала доставку провизии в зону СВО, старший брат Ильи лично сделал несколько рейсов за рулем грузовика», — сообщил в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Мэр лично встретился с отпускниками-военнослужащими. Бойцы выразили благодарность за меры поддержки, которые региональные власти оказывают бойцам, отдельно поблагодарив за покупку квадроциклов в подразделение.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехард прилетел доброволец Юрий Гергель. Позже, администрация Салехарда сообщила о прибытии военнослужащего Тимофея Тайшина.