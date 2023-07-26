В России начнут блокировать счета иностранцев, попавших под ограничения

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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Меры будут направлены на запрет или ограничение финансовых операций Фото:

В России приняли закон, позволяющий блокировать денежные средства и имущество юридических лиц, которые контролируются иностранными организациями. Он распространится и на граждан, против которых применены ограничительные меры.

«Закон предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России», — сказано в законопроекте, принятом на пленарном заседании парламента. В нем отмечено, что меры будут направлены на запрет или ограничение финансовых операций, а также блокировку средств и имущества блокируемых лиц. К тому же, заблокированы будут и финансовые операции, совершаемые в интересах таких лиц.

Сейчас такие меры могут применяться из-за недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если эти действия представляют угрозу России и нарушают права и свободы граждан РФ. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.

Ранее Госдума одобрила упрощение банкротства россиян. Инициатива распространится и на пенсионеров, а также живущих на пособия граждан.

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В России приняли закон, позволяющий блокировать денежные средства и имущество юридических лиц, которые контролируются иностранными организациями. Он распространится и на граждан, против которых применены ограничительные меры. «Закон предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России», — сказано в законопроекте, принятом на пленарном заседании парламента. В нем отмечено, что меры будут направлены на запрет или ограничение финансовых операций, а также блокировку средств и имущества блокируемых лиц. К тому же, заблокированы будут и финансовые операции, совершаемые в интересах таких лиц. Сейчас такие меры могут применяться из-за недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если эти действия представляют угрозу России и нарушают права и свободы граждан РФ. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования. Ранее Госдума одобрила упрощение банкротства россиян. Инициатива распространится и на пенсионеров, а также живущих на пособия граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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