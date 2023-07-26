В России начнут блокировать счета иностранцев, попавших под ограничения

26 июля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Меры будут направлены на запрет или ограничение финансовых операций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России приняли закон, позволяющий блокировать денежные средства и имущество юридических лиц, которые контролируются иностранными организациями. Он распространится и на граждан, против которых применены ограничительные меры. «Закон предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России», — сказано в законопроекте, принятом на пленарном заседании парламента. В нем отмечено, что меры будут направлены на запрет или ограничение финансовых операций, а также блокировку средств и имущества блокируемых лиц. К тому же, заблокированы будут и финансовые операции, совершаемые в интересах таких лиц. Сейчас такие меры могут применяться из-за недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если эти действия представляют угрозу России и нарушают права и свободы граждан РФ. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования. Ранее Госдума одобрила упрощение банкротства россиян. Инициатива распространится и на пенсионеров, а также живущих на пособия граждан.

В России приняли закон, позволяющий блокировать денежные средства и имущество юридических лиц, которые контролируются иностранными организациями. Он распространится и на граждан, против которых применены ограничительные меры. «Закон предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России», — сказано в законопроекте, принятом на пленарном заседании парламента. В нем отмечено, что меры будут направлены на запрет или ограничение финансовых операций, а также блокировку средств и имущества блокируемых лиц. К тому же, заблокированы будут и финансовые операции, совершаемые в интересах таких лиц. Сейчас такие меры могут применяться из-за недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если эти действия представляют угрозу России и нарушают права и свободы граждан РФ. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования. Ранее Госдума одобрила упрощение банкротства россиян. Инициатива распространится и на пенсионеров, а также живущих на пособия граждан.