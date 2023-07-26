Жители Одессы заявили, что не чувствуют поддержку Запада

26 июля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Жители Одессы чувствуют себя беспомощными, отметила горожанка Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одесситы чувствуют себя беспомощными, не ощущая защиты и поддержки со стороны Запада. Об этом заявила жительница города Лика Безчастнова. «Я никогда раньше не чувствовала себя так, но мы теряем надежду на то, что конфликт закончится в нашу пользу. Мы чувствуем себя беспомощными. Дошло до того, что мы не чувствуем ни защиты, ни поддержки со стороны Запада. И я не хочу так себя чувствовать», — рассказала Лика Безчастнова CNN . Россия в последние дни наносила удары по военным и инфраструктурным объектам Одессы. Эти удары, в свою очередь, показали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сбить крылатые ракеты «Оникс» и противокорабельные ракеты Х-22. Такой вывод сделал на телеканале CNN. В Минобороны РФ накануне сообщили о повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе после падения украинской зенитной ракеты из-за «безграмотных действий операторов ПВО».

Одесситы чувствуют себя беспомощными, не ощущая защиты и поддержки со стороны Запада. Об этом заявила жительница города Лика Безчастнова. «Я никогда раньше не чувствовала себя так, но мы теряем надежду на то, что конфликт закончится в нашу пользу. Мы чувствуем себя беспомощными. Дошло до того, что мы не чувствуем ни защиты, ни поддержки со стороны Запада. И я не хочу так себя чувствовать», — рассказала Лика Безчастнова CNN. Россия в последние дни наносила удары по военным и инфраструктурным объектам Одессы. Эти удары, в свою очередь, показали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сбить крылатые ракеты «Оникс» и противокорабельные ракеты Х-22. Такой вывод сделал на телеканале CNN. В Минобороны РФ накануне сообщили о повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе после падения украинской зенитной ракеты из-за «безграмотных действий операторов ПВО».