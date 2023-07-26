Жители Одессы заявили, что не чувствуют поддержку Запада

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Цветущие деревья. Весна. Екатеринбург, парк, горожане, яблони
Жители Одессы чувствуют себя беспомощными, отметила горожанка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Одесситы чувствуют себя беспомощными, не ощущая защиты и поддержки со стороны Запада. Об этом заявила жительница города Лика Безчастнова.

«Я никогда раньше не чувствовала себя так, но мы теряем надежду на то, что конфликт закончится в нашу пользу. Мы чувствуем себя беспомощными. Дошло до того, что мы не чувствуем ни защиты, ни поддержки со стороны Запада. И я не хочу так себя чувствовать», — рассказала Лика Безчастнова CNN.

Россия в последние дни наносила удары по военным и инфраструктурным объектам Одессы. Эти удары, в свою очередь, показали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сбить крылатые ракеты «Оникс» и противокорабельные ракеты Х-22. Такой вывод сделал на телеканале CNN. В Минобороны РФ накануне сообщили о повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе после падения украинской зенитной ракеты из-за «безграмотных действий операторов ПВО».

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Одесситы чувствуют себя беспомощными, не ощущая защиты и поддержки со стороны Запада. Об этом заявила жительница города Лика Безчастнова. «Я никогда раньше не чувствовала себя так, но мы теряем надежду на то, что конфликт закончится в нашу пользу. Мы чувствуем себя беспомощными. Дошло до того, что мы не чувствуем ни защиты, ни поддержки со стороны Запада. И я не хочу так себя чувствовать», — рассказала Лика Безчастнова CNN. Россия в последние дни наносила удары по военным и инфраструктурным объектам Одессы. Эти удары, в свою очередь, показали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сбить крылатые ракеты «Оникс» и противокорабельные ракеты Х-22. Такой вывод сделал на телеканале CNN. В Минобороны РФ накануне сообщили о повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе после падения украинской зенитной ракеты из-за «безграмотных действий операторов ПВО».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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