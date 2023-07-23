В США сделали печальный вывод о ВСУ после обстрела Одессы

CNN: ВСУ не могут перехватить российские ракеты «Оникс» и Х-22

23 июля 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

ПВО Украины не способна перехватить все российские ракеты, передает CNN Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака ВС РФ по Одессе показала, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сбить крылатые ракеты «Оникс» и противокорабельные ракеты Х-22. Об этом сообщают американские журналисты. «ПВО Украины не удалось перехватить ни одну из пяти крылатых ракет „Оникс“ и трех противокорабельных ракет Х-22, выпущенных по Одессе», — передают корреспонденты американского телеканала CNN. Авторы также ссылаются на слова представителя командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрия Игната, который уже заявлял, что эти ракеты сложны для перехвата. Игнат говорил о том, что ракеты «Оникс» летают на высокой скорости и находятся на низкой высоте. Именно поэтому их так сложно перехватить средствам ПВО. Скорость ракет превышает 3000 километров в час. Пытаясь противостоять ВС РФ, Украина разработала новые системы ПВО средней дальности. В настоящий момент ВСУ проводят контрнаступление, но сталкиваются с трудностями. ВС РФ начали наносить удары по стратегическим объектам Украины в Одессе и Николаеве в ответ на подрыв Крымского моста. В Минобороны Украины признали разрушение объектов логистики и административных зданий в Одесской области.

Атака ВС РФ по Одессе показала, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сбить крылатые ракеты «Оникс» и противокорабельные ракеты Х-22. Об этом сообщают американские журналисты. «ПВО Украины не удалось перехватить ни одну из пяти крылатых ракет „Оникс“ и трех противокорабельных ракет Х-22, выпущенных по Одессе», — передают корреспонденты американского телеканала CNN. Авторы также ссылаются на слова представителя командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрия Игната, который уже заявлял, что эти ракеты сложны для перехвата. Игнат говорил о том, что ракеты «Оникс» летают на высокой скорости и находятся на низкой высоте. Именно поэтому их так сложно перехватить средствам ПВО. Скорость ракет превышает 3000 километров в час. Пытаясь противостоять ВС РФ, Украина разработала новые системы ПВО средней дальности. В настоящий момент ВСУ проводят контрнаступление, но сталкиваются с трудностями. ВС РФ начали наносить удары по стратегическим объектам Украины в Одессе и Николаеве в ответ на подрыв Крымского моста. В Минобороны Украины признали разрушение объектов логистики и административных зданий в Одесской области.