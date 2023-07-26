Расследованием убийства иностранца в Челябинске займутся московские следователи

В Москве изучат все обстоятельства инцидента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Материалы уголовного дела, возбужденного по факту убийства иностранца в одном из парков Челябинска, направят в Москву. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального аппарата СК РФ, такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Внимание Бастрыкина обращено на публикации в социальной сети о несогласии с привлечением к уголовной ответственности жителя Челябинской области. Он поручил передать уголовное дело для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», — сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что в публикациях отмечается, что фигурант уголовного дела действовал в пределах необходимой обороны, однако эта версия не проверена, что может повлечь необоснованное привлечение его к уголовной ответственности. Ранее Бастрыкин взял это дело на личный контроль. В региональном следственном управлении расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Инцидент произошел в апреле в парке Тищенко. В ночное время суток челябинец нанес выходцу из ближнего зарубежья смертельное ножевое ранение. Челябинца задержали, однако вскоре выяснилось, что зачинщиком потасовки оказалась компания погибшего. Он с друзьями напал на обвиняемого. А тот, опасаясь за свою жизнь, достал нож и стал отбиваться.