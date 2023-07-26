Пострадавшего от рук мигранта челябинского бойца ввели в кому

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
Военнослужащий находится под присмотром врачей Фото:
новость из сюжета
Нападение мигранта на челябинского бойца СВО

Мобилизованного Антона Чашкина из Юрюзани (Челябинская область), пострадавшего от рук мигранта из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмада, ввели в медикаментозную кому. Об этом URA.RU сообщили знакомые бойца.

«Сейчас Антон находится в искусственной коме. Пока в себя не приходит», — рассказали URA.RU знакомые Чашкина.

Они отметили, что от идеи перевезти бойца в клинику Екатеринбурга было решено отказаться. Однако некоторые говорят, что уже сами свердловские врачи собираются приехать в Юрюзань для ведения пациента.

Чашкин получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа в ходе потасовки в одном из баров города. Конфликт спровоцировал Ашурмахмад, назвавший Чашкина агрессором, из-за его участия в СВО. Сейчас мигранта разыскивают. Расследование инцидента находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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Мобилизованного Антона Чашкина из Юрюзани (Челябинская область), пострадавшего от рук мигранта из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмада, ввели в медикаментозную кому. Об этом URA.RU сообщили знакомые бойца. «Сейчас Антон находится в искусственной коме. Пока в себя не приходит», — рассказали URA.RU знакомые Чашкина. Они отметили, что от идеи перевезти бойца в клинику Екатеринбурга было решено отказаться. Однако некоторые говорят, что уже сами свердловские врачи собираются приехать в Юрюзань для ведения пациента. Чашкин получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа в ходе потасовки в одном из баров города. Конфликт спровоцировал Ашурмахмад, назвавший Чашкина агрессором, из-за его участия в СВО. Сейчас мигранта разыскивают. Расследование инцидента находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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