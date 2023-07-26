Пострадавшего от рук мигранта челябинского бойца ввели в кому

Военнослужащий находится под присмотром врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Нападение мигранта на челябинского бойца СВО

Мобилизованного Антона Чашкина из Юрюзани (Челябинская область), пострадавшего от рук мигранта из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмада, ввели в медикаментозную кому. Об этом URA.RU сообщили знакомые бойца.

«Сейчас Антон находится в искусственной коме. Пока в себя не приходит», — рассказали URA.RU знакомые Чашкина.

Они отметили, что от идеи перевезти бойца в клинику Екатеринбурга было решено отказаться. Однако некоторые говорят, что уже сами свердловские врачи собираются приехать в Юрюзань для ведения пациента.

Чашкин получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа в ходе потасовки в одном из баров города. Конфликт спровоцировал Ашурмахмад, назвавший Чашкина агрессором, из-за его участия в СВО. Сейчас мигранта разыскивают. Расследование инцидента находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.