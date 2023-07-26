Путина попросят вмешаться в дело основателя Group-IB Сачкова

Защита Ильи Сачкова обратится к президенту РФ, сообщили в компании
новость из сюжетаОснователь Group-IB Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене
Глава Group-IB Илья Сачков обратится к президенту РФ Владимиру Путину из-за приговора суда. Об этом сообщили в компании F.A.С.С.T. (ранее — Group-IB).
«Защита Ильи Сачкова обратится к президенту РФ», — заявили в компании, передает РИА Новости. Там отметили, что защита намерена обжаловать приговор.
Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене. Его компания Group-IB работает с 2003 года. Она занимается борьбой с онлайн-мошенничеством и ищет решения для предотвращения кибератак.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.