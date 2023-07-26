Путина попросят вмешаться в дело основателя Group-IB Сачкова

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Защита Ильи Сачкова обратится к президенту РФ, сообщили в компании Фото:
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Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене

Глава Group-IB Илья Сачков обратится к президенту РФ Владимиру Путину из-за приговора суда. Об этом сообщили в компании F.A.С.С.T. (ранее — Group-IB).

«Защита Ильи Сачкова обратится к президенту РФ», — заявили в компании, передает РИА Новости. Там отметили, что защита намерена обжаловать приговор.

Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене. Его компания Group-IB работает с 2003 года. Она занимается борьбой с онлайн-мошенничеством и ищет решения для предотвращения кибератак.

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Глава Group-IB Илья Сачков обратится к президенту РФ Владимиру Путину из-за приговора суда. Об этом сообщили в компании F.A.С.С.T. (ранее — Group-IB). «Защита Ильи Сачкова обратится к президенту РФ», — заявили в компании, передает РИА Новости. Там отметили, что защита намерена обжаловать приговор. Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене. Его компания Group-IB работает с 2003 года. Она занимается борьбой с онлайн-мошенничеством и ищет решения для предотвращения кибератак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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