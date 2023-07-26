На Украине пожаловались на огромное количество раненых

AP: на Украине произошел всплеск раненых из-за провального наступления ВСУ

26 июля 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Из-за количества раненых хирурги заняты больше, чем за все время украинского конфликта Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за наступления Киева, на Украине произошел сильный всплеск раненых бойцов ВСУ. Из-за этого работы у украинских хирургов работы больше, чем когда-либо с начала конфликта с Россией, передает Associated Press. «Всплеск раненых солдат совпал с крупным контрнаступлением, которое Украина начала в июне. <…> Любой первоначальный импульс от начальной фазы контрнаступления сменился вялым продвижением», — написали в издании. В материале отметили, что хирурги в больнице Мечникова из-за потока раненых заняты больше, чем когда-либо с начала российско-украинского конфликта. По словам одного из военных ВСУ, российская армия не прекращает держать оборону и вести огонь. «Двадцать четыре часа в сутки, постоянная стрельба, все время <…> если не [российская] пехота, то артиллерия», — подчеркнул боец. Киев начал наступление 4 июня. Украинская армия активно пыталась прорвать российскую оборону и наносила удары по гражданским объектам РФ. Тем не менее, за время операции ВСУ не смогли добиться своих целей. В СМИ писали что за 17 дней атак Киев потерял порядка 17—20 батальонов убитыми и ранеными, передает RT. Американский военный аналитик Аллан Орр заявил, что украинское наступление «захлебнулось». Единственное, чего добился Киев в ходе сражений — это колоссальные потери в рядах ВСУ, MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за наступления Киева, на Украине произошел сильный всплеск раненых бойцов ВСУ. Из-за этого работы у украинских хирургов работы больше, чем когда-либо с начала конфликта с Россией, передает Associated Press. «Всплеск раненых солдат совпал с крупным контрнаступлением, которое Украина начала в июне. <…> Любой первоначальный импульс от начальной фазы контрнаступления сменился вялым продвижением», — написали в издании. В материале отметили, что хирурги в больнице Мечникова из-за потока раненых заняты больше, чем когда-либо с начала российско-украинского конфликта. По словам одного из военных ВСУ, российская армия не прекращает держать оборону и вести огонь. «Двадцать четыре часа в сутки, постоянная стрельба, все время <…> если не [российская] пехота, то артиллерия», — подчеркнул боец. Киев начал наступление 4 июня. Украинская армия активно пыталась прорвать российскую оборону и наносила удары по гражданским объектам РФ. Тем не менее, за время операции ВСУ не смогли добиться своих целей. В СМИ писали что за 17 дней атак Киев потерял порядка 17—20 батальонов убитыми и ранеными, передает RT. Американский военный аналитик Аллан Орр заявил, что украинское наступление «захлебнулось». Единственное, чего добился Киев в ходе сражений — это колоссальные потери в рядах ВСУ, MK.RU.